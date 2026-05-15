Детское Евровидение 2026 в третий раз пройдет на Мальте. Организаторы объявили, что песенный конкурс состоится 24 октября в выставочном центре MFCC в поселке Та-Кали. Ранее страна уже принимала шоу в 2014 и 2016 годах.

В этом году хозяйкой конкурса должна была стать Франция, ведь именно ее представительница Лу Дельоз победила на Детском Евровидении 2025 в Тбилиси.

Однако французский вещатель France Télévisions отказался от проведения из-за масштабного сокращения бюджета.

Почему Детское Евровидение 2026 пройдет на Мальте

France Télévisions официально заявил, что не сможет организовать конкурс из-за финансовых трудностей. Совет директоров вещателя утвердил план экономии на 2026 год, который предусматривает сокращение расходов на €140 млн.

Отказ от Детского Евровидения стал частью общего антикризисного плана. France Télévisions планирует сократить расходы на производство программ, пересмотреть права на спортивные трансляции, чаще показывать повторы и даже продать часть недвижимости.

Это уже не первый случай, когда Франция отказывается принимать конкурс после победы. В 2024 году страна также передала право на проведение другому вещателю из-за подготовки к Олимпийским играм в Париже. Тогда Детское Евровидение прошло в Мадриде.

Что известно о конкурсе на Мальте

Национальный вещатель Мальты PBS заявил, что будущее шоу соединит современную сценическую постановку с мальтийскими традициями, входящими в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Генеральный директор PBS Кит Четкути назвал проведение конкурса большой честью для страны и подчеркнул, что Мальта стремится продолжать сотрудничество с Европейским вещательным союзом.

Директор Евровидения Мартин Грин также поддержал выбор Мальты. По его словам, страна уже неоднократно доказывала, что способна проводить международные музыкальные мероприятия высокого уровня.

Мальта является одной из самых успешных стран в истории Детского Евровидения. Она дважды побеждала на конкурсе — в 2013 году с песней The Start в исполнении Гая Каучи и в 2015-м благодаря Destiny с композицией Not My Soul.

Как выступила Украина на Детском Евровидении 2025

Детское Евровидение проводят с 2003 года. Конкурс создали на основе скандинавского музыкального фестиваля Melodi Grand Prix Nordic. Первый финал состоялся в Копенгагене, а победил тогда хорватский певец Дино Елушич.

В 2025 году конкурс принимал Тбилиси. Победу одержала представительница Франции Лу Дельоз с песней Ce Monde.

Украину на шоу представляла София Нерсесян с песней Мотанка. Она заняла второе место.

Источник : Суспільне

