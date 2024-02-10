Действует другое правило: Усик будет боксировать 18 мая даже в случае отказа Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик проведет бой 18 мая даже в случае срыва боя с обладателем пояса WBC, британцем Тайсоном Фьюри.

Об этом заявил промоутер украинца Александр Красюк в интервью YouTube-каналу SportArena.

По его словам, для Усика на 18 мая будет действовать “другое правило”, то есть он должен будет отбоксировать в этот день при любых условиях.

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– Если Фьюри снова сойдет с дистанции, то должен быть готов другой соперник, который будет в андеркарде этого поединка. Он будет готовиться к своему сопернику на бой, как это нормально делается в больших шоу. Если основной боец сходит с дистанции, его меняет другой, если и он не может выступать, значит, будет третий, который и станет участником основного события, — сказал Красюк.

Он добавил, что когда украинец боксировал с осетинцем Муратом Гасиевым, то “в раздевалке был какой-то крузер из Венгрии, который был готов заменить Александра” в случае отказа от боя.

Также Красюк подтвердил, что отмена боя по вине Фьюри будет стоить британцу $10 млн штрафа.

Бой Усик — Фьюри перенесли

Бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком должен был состояться 17 февраля, но его отменили из-за травмы, которую получил британец во время спарринга 2 февраля.

После отмены поединка менеджер украинца Эгис Климас назвал британца “долбаным трусом”, который “сделает все, чтобы не встретиться с Усиком”.

5 февраля стало известно, что бой Усик – Фьюри в саудовском Рияде перенесли на 18 мая 2024 года.

Источник: SportArena

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