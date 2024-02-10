Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон: на что способна и основные характеристики
Эксклюзив
Можно ли отказаться от мобилизации и какие последствия это будет иметь: объяснение адвоката
Биография
Что известно о Валерии Залужном: генерал, который прошел все ступени военной службы
Замена Залужного на Сырского не повлияет на помощь со стороны США — Пентагон
Александр Павлюк может стать новым командующим Сухопутных войск ВСУ: что о нем известно
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Действует другое правило: Усик будет боксировать 18 мая даже в случае отказа Фьюри

Олександр Усик
Фото: Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик проведет бой 18 мая даже в случае срыва боя с обладателем пояса WBC, британцем Тайсоном Фьюри.

Об этом заявил промоутер украинца Александр Красюк в интервью YouTube-каналу SportArena.

По его словам, для Усика на 18 мая будет действовать “другое правило”, то есть он должен будет отбоксировать в этот день при любых условиях.

Сейчас смотрят

– Если Фьюри снова сойдет с дистанции, то должен быть готов другой соперник, который будет в андеркарде этого поединка. Он будет готовиться к своему сопернику на бой, как это нормально делается в больших шоу. Если основной боец сходит с дистанции, его меняет другой, если и он не может выступать, значит, будет третий, который и станет участником основного события, — сказал Красюк.

Он добавил, что когда украинец боксировал с осетинцем Муратом Гасиевым, то “в раздевалке был какой-то крузер из Венгрии, который был готов заменить Александра” в случае отказа от боя.

Также Красюк подтвердил, что отмена боя по вине Фьюри будет стоить британцу $10 млн штрафа.

Бой Усик — Фьюри перенесли

Бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком должен был состояться 17 февраля, но его  отменили из-за травмы, которую получил британец во время спарринга 2 февраля.

После отмены поединка менеджер украинца Эгис Климас назвал британца “долбаным трусом”, который “сделает все, чтобы не встретиться с Усиком”.

5 февраля стало известно, что бой Усик – Фьюри в саудовском Рияде перенесли на 18 мая 2024 года.

Читайте также
Он выглядит очень впечатляюще: известный тренер назвал фаворита боя Усик — Фьюри
Усик Ф'юрі

Источник: SportArena

Бокс, Александр Усик, Тайсон Ф'юрі
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Слетела кепка: обидчик Ломаченко устроил драку с Гарсией, с которым договорился о бое
Хейні Гарсія
Бывшие соперники Ломаченко провели титульный бой: все завершилось скандальным решением
Теофімо Лопес
Оба улыбаются: Майк Тайсон встретился с боксером, которому во время боя откусил ухо
Тайсон і Холіфілд
Он выглядит очень впечатляюще: известный тренер назвал фаворита боя Усик — Фьюри
Усик Ф'юрі
Что известно о Тайсоне Фьюри: рост, вес и достижения боксера
Тайсон Ф'юрі
Видео
В РФ законом разрешили отбирать имущество за “фейки” о российской армии

Совет Федерации РФ единогласно одобрил закон, который предусматривает возможность конфискации имущества за "фейки" о российской армии.

Юлия Сеник
Крушат оккупанта на Запорожье: зрители ICTV собрали на 675 FPV-дронов
Действует другое правило: Усик будет боксировать 18 мая даже в случае отказа Фьюри
США будут поставлять Украине ПВО несмотря на дефицит финансирования | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Действует другое правило: Усик будет боксировать 18 мая даже в случае отказа Фьюри
Шольц встретится с Байденом! Будут говорить о… | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Действует другое правило: Усик будет боксировать 18 мая даже в случае отказа Фьюри
Украинских пленных не было на борту ИЛ-76 — Данилов | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Действует другое правило: Усик будет боксировать 18 мая даже в случае отказа Фьюри
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь