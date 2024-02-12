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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Канзас-Сити Чифс в овертайме Супербоула защитил титул чемпиона НФЛ

Канзас-Сіті Чіфс
Фото: Getty Images

Канзас-Сити Чифс победил Сан-Франциско Форти Найнерс в Супербоуле-2024 (Super Bowl LVIII) после овертайма, что произошло лишь второй раз в истории финального матча НФЛ.

Игра состоялась в Лас-Вегасе (штат Невада) на арене Эллиджент Стэдиум и завершилась со счетом 25:22.

Как прошел Супербоул-2024

Форти Найнерс вышли вперед в начале встречи, но в течение основного времени преимущество несколько раз переходило от одной команды к другой. Первый тайм закончился со счетом 10:3 в пользу Сан-Франциско.

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В начале третьей четверти Чифс снова вышли вперед, но Форти Найнерс ответили тачдауном Джауана Дженнингса. В середине четвертой четверти счет был равным — 16-16. Сан-Франциско снова вырвался вперед, 19-16, но за три секунды до конца Чифс сравняли.

До сих пор единственный Супербоул, который переходил в овертайм, состоялся в 2017 году, когда Нью-Ингленд Патриотс совершили потрясающий камбэк и победили Атланту Фалконс со счетом 34-28.

Таким образом Канзас-Сити Чифс в четвертый раз победил в Супербоуле и получил трофей Винса Ломбарди. Кроме того, команда защитила свой титул чемпиона НФЛ. Лучшим игроком матча признали квотербека Чифс Патрика Махомеса.

Нынешняя встреча была де-факто матчем-реваншем 2020 года, в котором Чифс победили Форти Найнерс со счетом 31-20. За последние пять сезонов Канзас-Сити четыре раза играл в финале, Форти Найнерс — два. Свой первый трофей Канзас-Сити добыл в 1970 году — во время первого Супербоула в истории.

В перерыве Супербоула хедлайнером был певец Ашер. Также участие в шоу приняли такие исполнители, как will.i.am, Алиша Киз и Лудакрис.

Американський футбол, Канзас-Сіті Чіфс, НФЛ, Сан-Франциско Форті Найнерс, Супербоул
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