15 мая 2026 Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией, в результате которого домой вернулись 205 украинских защитников. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, обмен состоялся по формуле 205 на 205 и стал очередным шагом в работе по возвращению украинцев из российского плена.

Факты ICTV узнавали, сколько было обменов пленных во время войны и что известно о последнем обмене.

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Сколько раз были обмены пленными во время войны

Первый этап обмена 15 мая 2026 года стал 74-м с начала полномасштабной войны.

Глава государства отметил, что среди уволенных есть военнослужащие разных составляющих Сил обороны Украины. Домой вернулись бойцы Вооруженных сил Украины, Военно-Морских сил, Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны, Воздушных сил, а также представители Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Большинство из них провели в неволе более трех лет. Значительная часть военных попала в плен еще во время тяжелейших боев 2022 года.

Речь идет, в частности, об защитниках Мариуполя и легендарной Азовстали, а также защитниках, выполнявших боевые задания на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском и Киевском направлениях.

Среди уволенных также военный, который находился в плену после захвата Чернобыльской атомной электростанции в начале полномасштабного вторжения.

Количество обменов пленными: что известно о последнем

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратил внимание, что последний обмен имеет особое значение. По его словам, 193 из 205 возвращенных украинцев, то есть около 95%, находились в российском плену еще с 2022 года. Именно поэтому этот обмен стал одним из важнейших для семей военных, годами ожидавших возвращения своих близких.

Омбудсмен также сообщил, что среди уволенных есть представители десантно-штурмовых, механизированных, мотопехотных подразделений и морской пехоты. Домой вернулись как рядовые и сержанты, так и офицеры. Самому младшему из уволенных военных исполнился 21 год, а самому старшему — 62 года.

По словам Лубинца, все военнослужащие, которых удалось вернуть, были официально подтверждены как пленные через Международный комитет Красного Креста. Кроме того, двое защитников встретили свой день рождения именно в день обмена, а еще более двух десятков уволенных празднуют или будут праздновать его в течение мая.

В Координационном штабе по обращению с военнопленными объяснили, что во время формирования списков на масштабные обмены одним из главных критериев остается продолжительность пребывания человека в плену. Именно поэтому приоритет предоставляется военным, удерживаемым российской стороной дольше всего.

Также в штабе сообщили, что на этот раз удалось вернуть не только солдат и сержантов, но и более полусотни офицеров. Отдельно отмечается, что среди уволенных военнослужащие полка Азов, которых российская сторона соглашается включать в обменные списки крайне редко.

Еще одним важным результатом обмена стало возвращение украинского защитника, осужденного на территории России, но впоследствии помилованного. После продолжительного пребывания в неволе он также смог вернуться домой.

Украинские власти продолжают работу над освобождением всех граждан, остающихся в российском плену, отмечая, что возвращение каждого военного и гражданского остается одним из ключевых приоритетов государства.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

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