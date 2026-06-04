Украина владеет одними из самых больших залежей каменной соли в Европе. Месторождения расположены сразу в нескольких регионах страны, что позволяет говорить о значительном потенциале отрасли даже несмотря на вызовы, вызванные войной.

Где самые большие запасы соли в Украине и что известно о ее добыче, читайте в нашем материале.

Где сосредоточены самые большие запасы соли в Украине

Самые мощные залежи каменной соли находятся на территории Донецкой области. Именно здесь работало государственное предприятие Артемсоль, которое до начала полномасштабного вторжения было ключевым производителем соли не только для Украины, но и для внешних рынков.

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В то же время Донбасс не является единственным регионом со значительными запасами этого полезного ископаемого. Большие месторождения также расположены в Прикарпатье, Закарпатье, Приднепровском регионе. Именно эти территории сегодня рассматриваются как основа дальнейшего развития отрасли и увеличения внутреннего производства.

Где в Украине добывают соль после остановки Артемсоли

После прекращения работы предприятия Артемсоль из-за боевых действий государство и бизнес начали искать альтернативные площадки для добычи и переработки соли.

Добыча соли в Украине связана с несколькими перспективными локациями. Среди них:

Тереблянское месторождение в Закарпатье,

Черноморский солезавод в Одесской области,

Дрогобычская солеварня во Львовской области, которая является одним из старейших соляных предприятий страны.

Отдельным направлением развития стала Одесская область, где в 2026 году заработало новое предприятие по производству соли.

Что известно о новом солезаводе в Одесской области

После периода запуска и технической настройки Черноморский солезавод в Одесской области перешел в стабильный производственный цикл. Предприятие постепенно наращивает объемы и заявляет о намерении занять значительную долю украинского рынка соли после потери мощностей Артемсоли.

Как сообщил СЕО компании Виталий Руденко в интервью РБК, основная производственная линия заработала еще с середины мая. Предприятие уже производит пищевую соль разных фракций и формирует продукцию в разных типах упаковки — от 25-килограммовых мешков до биг-бегов, а также в насыпном виде.

По его словам, все ключевые производственные мощности предприятия введены в работу, а сам завод переходит в режим непрерывного производства.

Отдельно в компании отмечают технологические особенности производства. Черноморский солезавод стал первым в Украине предприятием, получающим соль методом испарения соленой жидкости.

Для запуска производственного процесса привлекались специалисты турецкой компании Salt Plus, помогавшие с технологическим проектированием и настройкой оборудования.

Важную роль в становлении производства сыграли и специалисты. В команду привлекли работников государственного предприятия Артемсоль, прекратившего работу в 2022 году.

Как отметил Виталий Руденко, ныне главный инженер Артемсоли работает на новом заводе, участвуя в разработке технологических решений, инженерном проектировании и подборе компаний, способных обеспечить необходимые технические решения для производства.

В компании не скрывают, что рассматривают завод как одного из будущих ключевых игроков рынка. Предприятие ориентируется на частичное замещение импортной продукции и формирование новой производственной базы после потери мощностей в Соледаре.

Планы восстановления добычи в Прикарпатье

Работа над возвратом промышленной добычи продолжается и в других регионах. В частности, городской голова Долинского общества Иван Дырив в 2025 году сообщал о подготовке к возобновлению работ на Долинском месторождении в Ивано-Франковской области.

По его словам, продолжаются необходимые организационные и технические процессы, которые должны обеспечить возврат к промышленной добыче на одном из старейших месторождений страны.

Почему Украина все еще зависит от импорта соли

Несмотря на значительные природные ресурсы, полностью обеспечить внутренний рынок собственной продукцией пока не удается.

После потери основных производственных мощностей в Соледаре Украина вынуждена была значительно увеличить закупки соли за рубежом.

Основные поставки поступали из Египта и ряда других стран. В то же время, причина такой зависимости заключается не в дефиците сырья. Запасы соли в Украине 2026 остаются достаточными для обеспечения внутренних потребностей на много лет вперед.

Главным вызовом остается не поиск новых месторождений, а восстановление и расширение производственных мощностей. Именно от этого зависит, сколь быстро добыча соли в Украине сможет заместить импорт и вернуть стране статус одного из ведущих производителей соли в Европе.

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