Украина и Венгрия предварительно согласовали изменения в сферах образования и расширения прав национальных меньшинств, что может помочь снять блокирование с переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Документ, который подводит итоги достигнутых договоренностей между украинской и венгерской сторонами, о которых 3 июня сообщил премьер-министр Петер Мадьяр, оказался в распоряжении Радио Свобода.

Права нацменьшинств: о чем договорились Украина и Венгрия

Ученики классов, где обучение проходит на языках национальных меньшинств, смогут использовать эти языки также во время других форм взаимодействия между собой и с преподавателями.

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Учебные заведения, в которых функционируют классы или группы с обучением на языке нацменьшинства, получат статус “школы нацменьшинства”.

В таких школах разрешается дублирование вывесок и другой общей информации на языке соответствующего меньшинства.

Руководитель или заместитель руководителя такого учреждения обязан владеть языком соответствующего нацменьшинства.

Официальные документы об образовании могут дублироваться на языке меньшинства по обращению родителей.

Для выпускников, которые получали образование на языке нацменьшинства, задания внешнего независимого оценивания могут переводиться на соответствующий язык, за исключением тестов по украинскому языку и истории.

При этом Украина готова расширить перечень учебных предметов, которые будут преподаваться на государственном языке в классах с представителями нацменьшинств, если будет соответствующее заявление от двух третей родителей в классе.

— Украинская сторона считает, что в рамках 11 пунктов стороны в целом достигли согласования основных подходов и формулировок в сфере образования, – говорится в конце раздела об образовании.

Именно образовательный вопрос в течение последних лет оставался главным предметом споров между Киевом и Будапештом.

Общественно-политические и культурные права

Отдельный блок документа касается общественно-политических и культурных прав национальных меньшинств.

Местные власти на территориях со значительной долей нацменьшинств смогут требовать от работников знания соответствующего языка или организовывать для них языковые курсы.

Также языки меньшинств разрешается использовать в общении с органами местного самоуправления.

Вводится обязательное проведение консультаций с национальными меньшинствами по законопроектам, которые касаются их правового статуса.

Публичные мероприятия, в том числе встречи с избирателями или спортивные соревнования, организованные для нацменьшинств, могут проводиться на их языке.

В населённых пунктах, где проживают нацменьшинства, могут устанавливаться вывески с официальными названиями на их языках на зданиях органов местного самоуправления, включая областные советы и коммунальные предприятия — по решению местного совета.

Во время подготовки к выборам агитационные материалы и разъяснения относительно процедуры голосования будут дублироваться на языках нацменьшинств.

На местных выборах в районах традиционного проживания нацменьшинств предусмотрен также перевод текстов избирательных бюллетеней.

Названия улиц, площадей, скверов и других топонимов подлежат дублированию на языках нацменьшинств.

Символика нацменьшинств может использоваться во время официальных государственных мероприятий, однако она не должна визуально доминировать над украинской символикой и должна соответствовать законодательству Украины.

В конце мая премьер-министр Венгрии сообщал о ходе экспертных переговоров между Украиной и Венгрией относительно прав национальных меньшинств в Украине, назвав их обнадёживающими.

— У нас есть предложение из 11 пунктов, которое не является новым для украинской стороны. В основном речь идёт об образовательных, культурных и языковых правах… Мы поддерживаем контакт с украинской стороной на техническом уровне и очень надеемся, что вскоре сможем завершить согласование этих 11 пунктов, – заявил 29 мая Мадяр в Брюсселе во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии.

После выборов в Венгрии в апреле Мадьяра поздравили лидеры ряда стран ЕС и президент Украины Владимир Зеленский.

В Брюсселе и Киеве выражают надежду, что Мадьяр, который позиционирует себя как проевропейский политик, изменит подход своего предшественника Орбана и под его руководством Венгрия прекратит блокирование мер в поддержку Украины.

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