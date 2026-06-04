После полномасштабного вторжения России на территорию Украины стало понятно, что правило двух стен не всегда спасает от поражения. Прятаться в ванной, коридоре или за капитальными стенами — это не гарантия безопасности.

Ракеты и дроны поражают большую площадь, пробивают перекрытия, создают сильную ударную волну, и даже плотные стены не всегда защищают.

Самый безопасный вариант — это специальное укрытие, которое приспособлено к таким угрозам: подвалы, хранилища, паркинги с толстыми бетонными стенами.

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Чтобы найти ближайшее такое место, существует интерактивная карта укрытий Львова. Она поможет быстро сориентироваться и спасти жизнь в критический момент.

О том, где найти и как пользоваться картой бомбоубежищ во Львове, читайте в нашем материале.

Где ближайшее укрытие во Львове и как его найти

Интерактивная карта укрытий Львова доступна с любого устройства, но нужно иметь интернет. Она создана для того, чтобы быстро найти ближайшее укрытие и понять, какое из них доступно.

Как пользоваться картой укрытий Львова:

Кликните на ссылку Львовского городского совета.

Найдите свое местоположение на карте, используя функцию геолокации, или просто перемещая карту.

Увеличьте масштаб, чтобы увидеть более близкие укрытия.

Нажимайте на отметки укрытий, чтобы получить подробную информацию о них.

На карте укрытий Львова 2026 каждое убежище обозначено специальным маркером. Если нажать на него — откроется подробная информация об убежище: точный адрес, тип укрытия (жилой дом, учебное заведение, подвал и т.д.), а также количество людей, которое может вместить помещение.

Укрытия можно найти на карте ГСЧС.

Если вы планируете идти в укрытие, с собой стоит взять самое необходимое: документы (паспорт, идентификационный код, медицинскую карточку), мобильный телефон с заряженным павербанком, воду и что-то легкое перекусить (батончик, печенье, орехи), фонарик или телефон с функцией фонаря, небольшую аптечку (обезболивающее, антисептик, бинт), наличные или банковскую карточку, теплую одежду или плед, зарядные кабели, а также личные лекарства, если вы их принимаете постоянно.

По возможности, положите все это в отдельную сумку заранее — чтобы в случае тревоги не тратить время на сборы.

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