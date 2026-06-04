Карта укрытий Львова 2026: как найти ближайшее убежище
После полномасштабного вторжения России на территорию Украины стало понятно, что правило двух стен не всегда спасает от поражения. Прятаться в ванной, коридоре или за капитальными стенами — это не гарантия безопасности.
Ракеты и дроны поражают большую площадь, пробивают перекрытия, создают сильную ударную волну, и даже плотные стены не всегда защищают.
Самый безопасный вариант — это специальное укрытие, которое приспособлено к таким угрозам: подвалы, хранилища, паркинги с толстыми бетонными стенами.
Чтобы найти ближайшее такое место, существует интерактивная карта укрытий Львова. Она поможет быстро сориентироваться и спасти жизнь в критический момент.
О том, где найти и как пользоваться картой бомбоубежищ во Львове, читайте в нашем материале.
Где ближайшее укрытие во Львове и как его найти
Интерактивная карта укрытий Львова доступна с любого устройства, но нужно иметь интернет. Она создана для того, чтобы быстро найти ближайшее укрытие и понять, какое из них доступно.
Как пользоваться картой укрытий Львова:
- Кликните на ссылку или зайдите на официальный сайт Львовского городского совета.
- Найдите свое местоположение на карте, используя функцию геолокации, или просто перемещая карту.
- Увеличьте масштаб, чтобы увидеть более близкие укрытия.
- Нажимайте на отметки укрытий, чтобы получить подробную информацию о них.
На карте укрытий Львова 2026 каждое убежище обозначено специальным маркером. Если нажать на него — откроется подробная информация об убежище: точный адрес, тип укрытия (жилой дом, учебное заведение, подвал и т.д.), а также количество людей, которое может вместить помещение.
Укрытия можно найти на карте ГСЧС.
Если вы планируете идти в укрытие, с собой стоит взять самое необходимое: документы (паспорт, идентификационный код, медицинскую карточку), мобильный телефон с заряженным павербанком, воду и что-то легкое перекусить (батончик, печенье, орехи), фонарик или телефон с функцией фонаря, небольшую аптечку (обезболивающее, антисептик, бинт), наличные или банковскую карточку, теплую одежду или плед, зарядные кабели, а также личные лекарства, если вы их принимаете постоянно.
По возможности, положите все это в отдельную сумку заранее — чтобы в случае тревоги не тратить время на сборы.