Минфину поручили активизировать продажу Sense Bank, средства пойдут на нужды ВСУ
- Сергей Корецкий поручил Минфину активизировать процесс продажи Sense Bank.
- Средства от продажи финучреждения направят на финансирование потребностей Сил обороны.
Премьер-министр Сергей Корецкий поручил Министерству финансов активизировать процесс продажи Sense Bank. Полученные от сделки средства будут направлены на финансирование потребностей Сил обороны.
Об этом премьер сообщил в четверг, 20 августа.
Sense Bank готовят к продаже – Корецкий
— У Министерства финансов есть четкое задание активизировать процесс продажи Sense Bank, – заявил он.
Премьер-министр отметил, что в ходе продажи необходимо гарантировать максимальную прозрачность, конкурентность и эффективность процесса.
Параллельно Министерство финансов вместе с Нацбанком должно решить все накопившиеся проблемы финучреждения и обеспечить прозрачное и качественное корпоративное управление.
— Средства от продажи банка пойдут на финансирование потребностей Сил обороны, – подчеркнул Корецкий.
Напомним, глава НБУ Андрей Пышный призвал правительство назначить членов наблюдательного совета Sense Bank.
По его словам, наблюдательный совет государственного финучреждения не имеет кворума, поскольку в его составе недостаточно членов для влияния на стратегические решения банка.
19 августа правительство приняло решение отстранить председателя наблюдательного совета государственного Sense Bank Николая Гладышенко от исполнения обязанностей из-за операции НАБУ и САП Форест Гамп.