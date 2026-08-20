Премьер-министр Сергей Корецкий поручил Министерству финансов активизировать процесс продажи Sense Bank. Полученные от сделки средства будут направлены на финансирование потребностей Сил обороны.

Об этом премьер сообщил в четверг, 20 августа.

Sense Bank готовят к продаже – Корецкий

— У Министерства финансов есть четкое задание активизировать процесс продажи Sense Bank, – заявил он.

Премьер-министр отметил, что в ходе продажи необходимо гарантировать максимальную прозрачность, конкурентность и эффективность процесса.

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Параллельно Министерство финансов вместе с Нацбанком должно решить все накопившиеся проблемы финучреждения и обеспечить прозрачное и качественное корпоративное управление.

— Средства от продажи банка пойдут на финансирование потребностей Сил обороны, – подчеркнул Корецкий.

Напомним, глава НБУ Андрей Пышный призвал правительство назначить членов наблюдательного совета Sense Bank.

По его словам, наблюдательный совет государственного финучреждения не имеет кворума, поскольку в его составе недостаточно членов для влияния на стратегические решения банка.

19 августа правительство приняло решение отстранить председателя наблюдательного совета государственного Sense Bank Николая Гладышенко от исполнения обязанностей из-за операции НАБУ и САП Форест Гамп.

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