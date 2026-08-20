Президент Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций против российского военного комплекса и людей, которые несмотря на войну продолжают поддерживать связи с Россией.

Зеленский ввел новый пакет санкций против РФ

— Сегодня также я подписал указы о новых санкциях, несколько пакетов против российского военного комплекса, против тех лиц, которые сами стали так или иначе частью российского образа жизни и сохраняют связи с этим государством несмотря даже на такую войну, – сказал Зеленский в вечернем обращении 20 августа.

По словам главы государства, в санкционные списки попали коллаборанты, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины, и бывшие украинские деятели.

Сейчас они находятся в Европе, однако продолжают поддерживать связи с РФ.

Сейчас смотрят

— Мы будем продолжать нашу санкционную работу и объединять наши санкции в украинской юрисдикции с санкциями партнеров, – подчеркнул президент.

Напомним, 3 августа Владимир Зеленский ввел санкции против 23 компаний и 20 связанных с ними физических лиц, которые работают на российский военно-промышленный комплекс, производя и поставляя оборудование и компоненты для ВПК РФ в обход санкций.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.