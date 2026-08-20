Программа обучения учеников старших классов отличается от средней школы. Добавляются новые предметы, а некоторые, наоборот, уже не изучаются. А значит, меняется перечень и количество необходимой канцелярии в школу.

Что нужно купить в школу девятикласснику — читайте на Фактах ICTV.

Канцелярия в школу 9 класс — список необходимого

У учеников старшей школы учебный процесс становится более интенсивным, поэтому очень важно, чтобы школьные принадлежности были качественными. Выбор ручек, карандашей, тетрадей и других канцтоваров может значительно повлиять на продуктивность и возможность сосредотачиваться.

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Правильно подобранные школьные принадлежности помогут организовать учебный процесс и сделают обучение более комфортным.

Что нужно в школу в 9 классе:

шариковые ручки — желательно купить синюю, черную, красную (по 2-3 шт каждого цвета);

простые карандаши разной твердости;

цветные карандаши разной твердости;

ручка-корректор;

резинка и чинка;

линейка — можно приобрести несколько на 20 и 30 см;

тетради на 36 или 48 листов в клетку и в линейку (от 5 шт);

тетради на 12 (18) листов в клеточку и линейку для черновиков и контрольных работ (5 шт);

атласы и контурные карты;

тетради для практических работ по физике, химии, биологии, географии, иностранному языку, истории;

бумага для черчения;

обложки на тетради и учебники;

циркуль (чертежный набор), угольник, транспортир;

цветные маркеры для выделения текста;

папка для тетрадей, папка-скоросшиватель и папки-уголки (при необходимости);

блокнот для записей;

наклейки для заметок, цветные записные книжки (по желанию);

клей ПВА или клей-карандаш;

файлы формата А4;

степлер и скобы, дырокол;

листы белой офисной бумаги формата А4;

настольный органайзер (при необходимости).

Обратите внимание! Важно, чтобы ручка была удобна в использовании. При выборе лучше отдавать предпочтение ручкам и карандашам с резиновыми накладками. Такие канцтовары обеспечивают комфорт во время письма и уменьшают нагрузку на пальцы и кисть.

Также имеет большое значение и качество бумаги тетрадей. Оптимальная плотность бумаги составляет 70-80 г/м². Такая бумага достаточно прочная, поэтому обеспечивает комфортное письмо для старшеклассников.

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