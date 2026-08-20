Канцелярия в школу в 9 класс: что необходимо приобрести старшекласснику
Программа обучения учеников старших классов отличается от средней школы. Добавляются новые предметы, а некоторые, наоборот, уже не изучаются. А значит, меняется перечень и количество необходимой канцелярии в школу.
Что нужно купить в школу девятикласснику — читайте на Фактах ICTV.
Канцелярия в школу 9 класс — список необходимого
У учеников старшей школы учебный процесс становится более интенсивным, поэтому очень важно, чтобы школьные принадлежности были качественными. Выбор ручек, карандашей, тетрадей и других канцтоваров может значительно повлиять на продуктивность и возможность сосредотачиваться.
Правильно подобранные школьные принадлежности помогут организовать учебный процесс и сделают обучение более комфортным.
Что нужно в школу в 9 классе:
- шариковые ручки — желательно купить синюю, черную, красную (по 2-3 шт каждого цвета);
- простые карандаши разной твердости;
- цветные карандаши разной твердости;
- ручка-корректор;
- резинка и чинка;
- линейка — можно приобрести несколько на 20 и 30 см;
- тетради на 36 или 48 листов в клетку и в линейку (от 5 шт);
- тетради на 12 (18) листов в клеточку и линейку для черновиков и контрольных работ (5 шт);
- атласы и контурные карты;
- тетради для практических работ по физике, химии, биологии, географии, иностранному языку, истории;
- бумага для черчения;
- обложки на тетради и учебники;
- циркуль (чертежный набор), угольник, транспортир;
- цветные маркеры для выделения текста;
- папка для тетрадей, папка-скоросшиватель и папки-уголки (при необходимости);
- блокнот для записей;
- наклейки для заметок, цветные записные книжки (по желанию);
- клей ПВА или клей-карандаш;
- файлы формата А4;
- степлер и скобы, дырокол;
- листы белой офисной бумаги формата А4;
- настольный органайзер (при необходимости).
Обратите внимание! Важно, чтобы ручка была удобна в использовании. При выборе лучше отдавать предпочтение ручкам и карандашам с резиновыми накладками. Такие канцтовары обеспечивают комфорт во время письма и уменьшают нагрузку на пальцы и кисть.
Также имеет большое значение и качество бумаги тетрадей. Оптимальная плотность бумаги составляет 70-80 г/м². Такая бумага достаточно прочная, поэтому обеспечивает комфортное письмо для старшеклассников.