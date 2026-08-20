Во время военного положения в Украине действует перечень болезней, с которыми военнообязанное лицо не могут мобилизовать. К ним относятся и заболевания позвоночника.

С какими болезнями спины не мобилизуют в 2026 году — в материале Фактов ICTV.

С какими болезнями позвоночника не мобилизуют: перечень

Пригодность к военной службе определяет военно-врачебная комиссия (ВВК). Годность к военной службе и перечень болезней для освобождения от мобилизации определяется приказом Министерства обороны Украины № 402.

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Наличие определенного диагноза еще не означает, что военнообязанный признается непригодным к военной службе. Во время прохождения военно-врачебной комиссии учитывают не только само заболевание, но и то, насколько оно нарушает работу органов и систем и влияет на состояние здоровья человека.

Такой подход предусмотрен приказом Министерства обороны №402 и Перечнем болезней, которое является его приложением. Во многих статьях перечня пригодность определяется именно в зависимости от степени функциональных нарушений – значительных, умеренных или незначительных.

То есть два военнообязанных с одинаковым диагнозом не обязательно получат одинаковое заключение ВЛК. Комиссия оценивает, как именно заболевание проявляется у конкретного человека, насколько ограничивает функции организма и препятствует ли прохождению военной службы.

В самом Перечне болезней можно увидеть разные решения для одного и того же заболевания в зависимости от тяжести нарушений. Например, при значительных нарушениях функций может быть установлена ​​непригодность с исключением из военного учета, при умеренных пригодность к службе в отдельных воинских частях, а при незначительных нарушениях человек может быть признан пригодным.

Поэтому вопрос, есть ли у человека определенный диагноз, только часть оценки. ВЛК устанавливает, какие именно функциональные нарушения он привел и насколько они выражены.

Список болезней позвоночника, с которыми могут признать непригодным:

инфекционные артропатии (М00-М15) — болезнь Рейтера, пиогенные артриты, реактивные артропатии;

анкилозирующий спондилоартрит (М45);

воспалительные полиартропатии (М05-М15) — синдром Фелти, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, подагра, кристаллические артропатии, серопозитивный и серонегативный ревматоидный артрит, ревматоидный васкулит, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит;

системные болезни соединительной ткани (М30-М36) — системный склероз, болезнь Бехчета, сухой синдром Шегрена, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, системная красная волчанка, дерматополимиозит, диффузный эозинофильный фасциит;

болезни мягких тканей (М60-М79) — поражение плеча, бурсопатии, энтезопатии, болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий;

артрозы и другие поражения суставов (М15-М19, М22-М25) — гонартроз, коксартроз, полиартроз и другие артрозы, поражение надколенника, внутрисуставные поражения колена и других суставов;

фибробластические нарушения (М72);

дефекты и деформации пальцев стопы и кисти (S60-69, S90-99);

приобретенные деформации конечностей (Т11, Т13, Т92, Т93), а также приобретенное плоскостопие (М20-М21);

стеопатии и хондропатии (М80-М94) — болезнь Педжета, остеомаляция у взрослых, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеопороз костей с патологическим или без патологического перелома, замедленное срастание перелома, стрессовые переломы, остеонекроз, юношеские остеохондрозы костей (кроме позвоночника), другие остеохондропатии и поражения хряща;

болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия (М40-М54) — сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, кифоз и лордоз, поражение межпозвоночных дисков, другие дорсопатии.

Статья 65 Приказа касается военнообязанных, восстанавливаемых после острого заболевания, обострения хронической болезни костно-мышечной системы или соединительной ткани, а также после хирургического вмешательства.

В таких случаях ВЛК может временно признать человека непригодным к военной службе, если ему необходимы дальнейшее лечение, отпуск по состоянию здоровья или освобождение от исполнения служебных обязанностей.

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