Латвийка Остапенко не пожала руку “нейтральной” белоруске после матча в Дохе

Латвийская теннисистка Елена Остапенко не пожала после матча руку “нейтральной” белоруске Виктории Азаренко.

Спортсменки встречались в рамках третьего круга турнира WTA 1000 в катарской Дохе. Игра завершилась победой в двух сетах “нейтральной” атлетки со счетом 6:0, 6:3.

После матча Остапенко протянула ракетку Азеренко вместо рукопожатия, но спортсменка с белорусским паспортом проигнорировала этот жест и прошла мимо.

В итоге обе спортсменки пожали руку судье на вышке.

hard court wins @vika7 defeats Ostapenko in straight sets 6-0, 6-3 and will face Swiatek in the quarterfinals.#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/ET4xMqmofj

— wta (@WTA) February 14, 2024