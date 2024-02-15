Укр Рус
Укр Рус
Популярные
После падения обломков начался пожар: в Ивано-Франковской области уничтожена ракета
Из-за обстрела одна из ТЭС ДТЭК прекратила производство электроэнергии
Взрывы во Львове: трое пострадавших, есть попадание в объект инфраструктуры
Взрывы в Киеве 15 февраля: в КГВА сообщают об уничтожении всех ракет
Пожар в Москве ночью 13 февраля: пылало над нефтеперерабатывающим заводом
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Латвийка Остапенко не пожала руку “нейтральной” белоруске после матча в Дохе

Єлена Остапенко
Фото: Depositphotos

Латвийская теннисистка Елена Остапенко не пожала после матча руку “нейтральной” белоруске Виктории Азаренко.

Спортсменки встречались в рамках третьего круга турнира WTA 1000 в катарской Дохе. Игра завершилась победой в двух сетах “нейтральной” атлетки со счетом 6:0, 6:3.

После матча Остапенко протянула ракетку Азеренко вместо рукопожатия, но спортсменка с белорусским паспортом проигнорировала этот жест и прошла мимо.

Сейчас смотрят

В итоге обе спортсменки пожали руку судье на вышке.

Что стало причиной такого жеста со стороны Остапенко неизвестно. Некоторые фанаты в социальных сетях предполагают, что причина заключается в недавнем решении правительства Латвии, которое запретило своим сборным играть с российскими и белорусскими командами.

В текущем сезоне Остапенко выиграла 14 матчей, а единственные три поражения потерпела именно от Азаренко.

Отметим, что Елена имеет украинские корни, ее отец является бывшим украинским футболистом из Запорожья. Также она играет в паре с украинкой Людмилой Киченок.

Олена Остапенко, Теннис
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Работы у меня стало больше: муж Свитолиной рассказал об изучении украинского языка
Світоліна і Монфіс
Цуренко феерично выбила с турнира в Дохе шестую ракетку мира
Леся Цуренко
Теннисистка Марта Костюк передала воинам ВСУ дроны-камикадзе
Марта Костюк
Национальный рекорд: пять украинок среди 35 лучших теннисисток мира
Еліна Світоліна
Итальянец Синнер совершил феерический камбэк и выиграл дебютный титул Australian Open
Яннік Сіннер

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь