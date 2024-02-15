Латвийка Остапенко не пожала руку “нейтральной” белоруске после матча в Дохе

Латвийская теннисистка Елена Остапенко не пожала после матча руку “нейтральной” белоруске Виктории Азаренко.

Спортсменки встречались в рамках третьего круга турнира WTA 1000 в катарской Дохе. Игра завершилась победой в двух сетах “нейтральной” атлетки со счетом 6:0, 6:3.

После матча Остапенко протянула ракетку Азеренко вместо рукопожатия, но спортсменка с белорусским паспортом проигнорировала этот жест и прошла мимо.

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В итоге обе спортсменки пожали руку судье на вышке.

hard court wins @vika7 defeats Ostapenko in straight sets 6-0, 6-3 and will face Swiatek in the quarterfinals.#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/ET4xMqmofj — wta (@WTA) February 14, 2024

Что стало причиной такого жеста со стороны Остапенко неизвестно. Некоторые фанаты в социальных сетях предполагают, что причина заключается в недавнем решении правительства Латвии, которое запретило своим сборным играть с российскими и белорусскими командами.

В текущем сезоне Остапенко выиграла 14 матчей, а единственные три поражения потерпела именно от Азаренко.

Отметим, что Елена имеет украинские корни, ее отец является бывшим украинским футболистом из Запорожья. Также она играет в паре с украинкой Людмилой Киченок.

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