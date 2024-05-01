Ломаченко вспомнил поражение от Хейни: Никогда не забуду это ограбление в боксе

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко вспомнил, как его “ограбили” судьи в бою против американца Девина Хейни за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

В эпизоде интервью для Top Rank о своей подготовке к поединку с австралийцем Джорджем Камбососом он сказал, что никогда не забудет “это ограбление в боксе”.

— То, что я никогда не забуду, это мой последний поединок против Хейни. Я никогда не забуду это ограбление в боксе. Я не понимаю: как? Ты можешь быть лучшим, но судьи с тобой не соглашаются, но это уже другая история. Сейчас это уже просто история. После боя я сказал, что буду спать очень-очень хорошо, потому что я понимаю, я знаю, что выиграл этот поединок, — сказал Ломаченко.

Он также сказал, что то, сколько он еще будет биться, зависит от состояния его тела после тяжелой подготовки и поединка.

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В мае 2023 года Ломаченко проиграл Девину Хейни единогласным решением судей. В то же время, многие эксперты в мировом боксе склоняются к мнению, что боксера с украинским паспортом осудили в том поединке.

Бой Ломаченко — Камбосос: что известно

12 мая Василий Ломаченко проведет бой с Джорджем Камбососом в рамках вечера бокса в австралийском городе Перт на RAC Arena.

На кону боя будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.

В андеркарде боя Ломаченко — Камбосос мексиканец Карлос Куадрас будет защищать пояс WBC во втором легчайшем весе против экс-чемпиона мира Эндрю Молони. Также чемпионка мира WBA в легчайшем весе Нина Хьюз встретится с экс-чемпионкой Чернекой Джонсон.

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