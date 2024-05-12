Ломаченко после боя с Камбососом вышел на ринг с флагом, но об Украине не упоминал

Украинский боксер Василий Ломаченко после победы над австралийцем Джорджем Камбососом 12 мая вышел на ринг, завернувшись в украинский флаг, однако во время своей речи об Украине не упомянул.

LOMA IS BAAAAAAACK ???????????? pic.twitter.com/EFi5KtkKrA — Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024

Речь Ломаченко после победы над Камбососом

Василий Ломаченко свою речь после победы над Камбососом начал со слов благодарности Иисусу Христу.

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Затем Ломаченко отдал должное своему сопернику, отметив, что у него сильная команда.

Далее поблагодарил уже свою команду, своего отца и тренера, семью, детей, друзей, всех людей “за поддержку бокса” и пожелал им Божьего благословения.

– Сегодня я снова чемпион мира. Этот титул и бой – для моего отца. Хочу сказать ему, что очень благодарен и ценю его. Он тренировал меня, готовил и заслужил это. Этот пояс – для моего отца, – сказал Василий Ломаченко.

После победы над Камбососом, говорит украинский боксер, он хочет вернуться домой и провести время с семьей.

Результат боя Ломаченко – Камбосос

Бой Ломаченко – Камбосос завершился досрочной победой украинского боксера в 11-м раунде.

Рефери остановил бой, зафиксировав победу Ломаченко, после того, как украинец дважды отправил Камбососа в нокдаун.

Таким образом 12 мая Василий Ломаченко завоевал вакантный пояс IBF в легком весе.

Все главные моменты поединка читайте в текстовой онлайн-трансляции боя Ломаченко – Камбосос на Фактах ICTV.

Фото: Top Rank Boxing

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