Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Что такое снятый с воинского учета во время военного положения
Какое место заняла Украина на Евровидении 2024
Не ожидаем серьезных прорывов: США ставят под сомнение возможности РФ в Украине
Инфографика
В Украине вырастут штрафы за уклонение от мобилизации: ВР приняла законопроект
Почему Украина не голосует на Евровидении и как поддержать Alyona Alyona и Jerry Heil
Спорт
Татьяна Забожко, редактор ленты

Ломаченко после боя с Камбососом вышел на ринг с флагом, но об Украине не упоминал

Василь Ломаченко після перемоги над Камбососом 12 травня 2024

Украинский боксер Василий Ломаченко после победы над австралийцем Джорджем Камбососом 12 мая вышел на ринг, завернувшись в украинский флаг, однако во время своей речи об Украине не упомянул.

Речь Ломаченко после победы над Камбососом

Василий Ломаченко свою речь после победы над Камбососом начал со слов благодарности Иисусу Христу.

Сейчас смотрят

Затем Ломаченко отдал должное своему сопернику, отметив, что у него сильная команда.

Далее поблагодарил уже свою команду, своего отца и тренера, семью, детей, друзей, всех людей “за поддержку бокса” и пожелал им Божьего благословения.

– Сегодня я снова чемпион мира. Этот титул и бой – для моего отца. Хочу сказать ему, что очень благодарен и ценю его. Он тренировал меня, готовил и заслужил это. Этот пояс – для моего отца, – сказал Василий Ломаченко.

После победы над Камбососом, говорит украинский боксер, он хочет вернуться домой и провести время с семьей.

Результат боя Ломаченко – Камбосос

Бой Ломаченко – Камбосос завершился досрочной победой украинского боксера в 11-м раунде.

Рефери остановил бой, зафиксировав победу Ломаченко, после того, как украинец дважды отправил Камбососа в нокдаун.

Таким образом 12 мая Василий Ломаченко завоевал вакантный пояс IBF в легком весе.

Все главные моменты поединка читайте в текстовой онлайн-трансляции боя Ломаченко – Камбосос на Фактах ICTV.

Фото: Top Rank Boxing

Бокс, Василий Ломаченко
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ломаченко нокаутировал Камбососа и завоевал титул IBF в легком весе
лома
Ломаченко – Камбосос: текстовая онлайн-трансляция боя
Ломаченко Камбосос
Ломаченко – Камбосос: букмекеры назвали фаворита боя
Ломаченко Камбосос
Где смотреть бой Ломаченко – Камбосос
Ломаченко Камбосос
Ломаченко на фоне флага Украины провел открытую тренировку перед боем с Камбососом
Ломаченко — Камбосос: боксеры провели открытую тренировку

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь