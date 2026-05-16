В воскресенье, 17 мая, не прогнозируется отключение электричества на территории Украины.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

Графики отключения света на 17 мая не будут применяться

Как говорится в сообщении, в воскресенье не планируется применять ограничения по электроснабжению для потребителей.

Как отмечают в Укрэнерго, энергоемкие процессы следует перенести на дневное время – с 10:00 до 16:00.

В компании призывают потребителей ограничить использование мощных электроприборов в вечерние часы – с 18:00 до 22:00.

Какая ситуация в энергосистеме Украины

По состоянию на 15 мая, в Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Одесской и Хмельницкой областях были обесточены потребители в результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

По информации компании, наблюдается ясная погода в большинстве регионов Украины, что приводит к высокой эффективности работы бытовых солнечных электростанций и уменьшению объема энергопотребления из общей сети.

Как утверждают в Укрэнерго, активное энергопотребление целесообразно перенести на период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций – с 11:00 до 15:00.

