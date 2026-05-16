Российская Федерация упростила возможность получить гражданство для жителей непризнанного Приднестровья.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 16 мая 2026 года.

Зеленский о ситуации вокруг Приднестровья

– Сегодня мы говорили с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой по ситуации вокруг Приднестровья. Накануне был новый шаг России по Приднестровью. Россияне упростили возможность получить гражданство для выходцев из этого региона Молдовы, – заявил Зеленский.

По его словам, это специфический шаг, свидетельствующий не только о том, что Россия таким способом ищет себе новых солдат, поскольку гражданство предусматривает военную обязанность.

– Это и обозначение Россией территории Приднестровья как якобы своей. Они и в Москве часто говорят разным собеседникам, что их интересует вроде бы только Донбасс. На самом деле далеко не только Донбасс. Мы должны на это реагировать, – утверждает президент.

По его мнению, российский военный контингент и расположение спецслужб в Приднестровье – это тоже вызов для Украины.

Президент подчеркнул, что Украина заинтересована в стабильной и сильной Молдове.

Зеленский поручил МИД Украины соответственно контактировать с Молдовой по поводу совместной оценки и совместных действий.

В то же время президент подчеркнул, что ожидает предложения от украинских спецслужб и разведки относительно формата реагирования.

Российской Федерации нужно больше думать о своих нефтеперерабатывающих заводах и нефтеперевалках, а не о гражданах других государств и земле других народов, утверждает Зеленский.

Зеленский о дальнобойных ударах по РФ

Президент поблагодарил за эту неделю и за нашу дальнобойность всех украинских привлеченных подразделений.

По его словам, украинские дальнобойные санкции всю неделю были активны.

– Воины Сил специальных операций, Сил беспилотных систем, ракетных войск и других составляющих ВСУ, СБУ, разведки – ГУР и Служба внешней разведки. Спасибо всем вам, воины, за меткость, – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, Украина продолжает активно работать на традиционном санкционном направлении.

Как утверждает Зеленский, ключевое – это обрывать все каналы поставок в Россию компонентов для производства ракет и дронов.

В ударе на этой неделе по Киеву россияне использовали ракеты, произведенные в этом году. Без компонентов от компаний из Европы, Японии, США у россиян просто не получилось бы сделать эти ракеты, подчеркнул президент.

Так же и с большинством других способов поражения, которые использует российская армия для ударов по украинским городам. Связи России с миром, работающими на войну, – это прямая угроза жизни.

– Не только у нас здесь, в Украине. Если российская машина войны выстоит, то ее последующие удары могут быть против Европы, других соседей в более отдаленных регионах. Российское зло уже себя показало и в Сирии, африканских странах. Сейчас россияне во многом скованы здесь нашей обороной. Но что будет дальше, куда дальше россияне пойдут? Нужна решимость толкать эту страну так, чтобы она становилась более безопасной для мира, – утверждает Зеленский.

По его мнению, санкции и все другие формы давления – лучший инструмент для этого.

Зеленский о разговоре с Макроном

Кроме того, Зеленский сегодня говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

– Мы сейчас договариваемся с партнерами о том, чтобы формат Украина плюс страны Е3 – Франция, Британия, Германия – получил дополнительное содержание. Будут встречи и результаты. Мы готовим важные внешнеполитические вещи. Я благодарю всех, кто помогает нам, – сказал президент.

В то же время Украина не останавливается, чтобы были следующие этапы обменов. На этой неделе был первый этап обмена 1000 на 1000. Однако готовятся следующие. Продолжается работа по спискам, всем необходимым согласованиям.

Президент Украины поблагодарил всех привлеченных. По его мнению, нужно возвращать украинцев из плена, усиливать связи с миром, украинское государство и наших людей.

