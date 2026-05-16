Уже через несколько часов станет известно имя победителя песенного конкурса Евровидение 2026.

Гранд-финал юбилейного, 70-го шоу начнется в столице Австрии — Вене уже в 22:00 по киевскому времени. Заключительный этап музыкального соревнования состоится на основной площадке Евровидения 2026 — арене Винер Штадтгалле.

В этом году Украину представляет певица Leleka с песней Ridnym. Она выйдет на сцену под номером 7.

Букмекеры Евровидения 2026 в Европе на платформе Eurovisionworld в очередной раз обновили прогноз на победителя песенного конкурса.

Букмекеры по-прежнему делают главную ставку на Финляндию, вероятность победы которой в гранд-финале на данный момент составляет 39%.

Другие страны заметно отстают: второе место занимает Австралия с 23%, далее следуют Болгария (8%) и Греция (6%). Замыкает пятерку фаворитов Израиль с 5%.

Украина пока не входит в первую десятку общего рейтинга финалистов. Вероятность победы Leleka с песней Ridnym оценивают в 1%, наша представительница сейчас на 14-м месте в таблице.

Кто будет комментировать шоу

Украинскую трансляцию финала Евровидения 2026 будет комментировать Тимур Мирошниченко вместе с рэп-исполнительницей Alyona Alyona, у которой уже был подобный опыт в прошлом году.

Какой будет сцена юбилейного шоу

Организаторы приготовили масштабное шоу с новой сценой, разработанной известным сценографом Флорианом Видером. Ее центральный элемент — большая светодиодная платформа в форме изогнутого листа как символа обновления и творчества.

Также между сценой и грим-румом обустроят специальный подиум для выходов артистов к зрителям, а трансляцию дополнят новыми техническими решениями.

Несмотря на сдержанные оценки букмекеров относительно финала, Украина остается среди тех стран, которые способны приятно удивить. И именно это каждый год поддерживает главную интригу Евровидения.

