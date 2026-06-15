Польша приостановила передачу Украине истребителей МиГ-29, поскольку стороны не завершили договоренности по использованию и обмену технологиями в сфере беспилотных систем.

Об этом в эфире Radio Zet заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик.

Почему Польша не передала Украине МиГ-29

По словам Томчика, польская сторона ранее достигла договоренностей с Украиной о сотрудничестве в сфере дроновых технологий, однако этот вопрос пока не был завершен.

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— Мы не передали Украине МиГи. Мы договорились с украинской стороной о передаче технологий. Если это будет завершено, соглашение по истребителям будет успешным, — сказал он.

Томчик отметил, что Польша сейчас активно развивает собственные возможности в сфере беспилотных систем и заинтересована в использовании украинского опыта.

Он подчеркнул, что диалог между сторонами продолжается, а передача самолетов остается возможной после урегулирования этого вопроса.

— Конечно, мы передадим технику Украине, если это дело будет доработано. Ничего в этом вопросе не изменилось — дело не завершено, — подчеркнул Томчик.

В Минобороны Польши объяснили, что речь идет не только о поставках военной техники, но и о доступе к современным оборонным решениям и возможности совместного развития новых технологий.

Томчик добавил, что последнюю партию самолетов Украине передало еще предыдущее польское правительство.

Напомним, что в декабре 2025 года Генеральный штаб Войска Польского сообщал, что Варшава рассматривает передачу Украине истребителей МиГ-29, ресурс эксплуатации которых постепенно завершается.

Тогда польская сторона объясняла, что самолеты, которые выводятся из эксплуатации, в будущем должны заменить F-16 и FA-50.

В то же время Польша подтверждала проведение переговоров с Украиной о доступе к украинским дроновым и ракетным технологиям и их возможного совместного развития.

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