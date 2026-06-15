Верховная Рада Украины поддержала законопроект №15111-д, изменяющий правила налогообложения доходов от аренды жилья. Основная цель сделать официальную аренду более выгодной и вывести часть рынка из тени.

Однако речь идет не только о налоге. Вместе с ним был принят еще один важный шаг, а именно автоматический обмен данными о доходах с цифровых платформ. Следовательно, сервисы, через которые люди сдают жилье, смогут передавать информацию о доходах пользователей прямо в налоговую.

Уменьшится ли налог на доходы от аренды жилья, читайте в материале на Фактах ICTV.

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Налог на доходы от аренды жилья в Украине: сколько сейчас платят арендодатели

В настоящее время налог для лиц, официально сдающих недвижимость в аренду, состоит из нескольких частей. Они платят НДФЛ для арендодателей в размере 18% и еще 5% военного сбора. В сумме это 23%, и именно поэтому многие люди не оформляют аренду официально.

После изменений ставка НДФЛ снизится до 5%. Но военный сбор в 5% останется. То есть, общий налог на аренду жилья составит 10% вместо нынешних 23%.

Но если человек пользуется льготами на недвижимость (60 кв. м для квартиры и 120 кв. м для дома), то при официальной аренде он их потеряет.

Отдельно закон изменяет подход к контролю доходов. Платформы, через которые сдают жилье или получают другие доходы, будут автоматически передавать данные налоговой.

Это должно сделать рынок прозрачным и уменьшить количество серых доходов, которые сейчас сложно отследить.

Что известно о легализации аренды недвижимости в Украине

Глава профильного парламентского комитета Елена Шуляк объяснила для Укринформ, что ключевая цель реформы — легализовать рынок аренды и сделать его понятным людям.

По ее словам, сейчас налоговая нагрузка слишком высока, поэтому многие владельцы жилья просто не оформляют аренду по документам. В результате рынок работает частично в тени.

Она также обращает внимание на масштаб проблемы. По итогам 2024 года доходы от аренды официально задекларировали лишь около 900 человек, в то время как рынок значительно больше. Это показывает, что большинство людей не платят налог на доходы от аренды недвижимости в Украине и сдают жилье без договоров.

Шуляк отмечает, что снижение ставки до 5% должно сделать договоры простыми и выгодными. Идея состоит в том, чтобы люди сами переходили в легальное поле без жесткого давления со стороны государства.

Отдельно она объяснила, что это часть более широкой жилищной реформы. Государство хочет перейти от советской модели жилищной политики к более современной европейской системе, где аренда и социальное жилье работают прозрачно. Но без легализации рынка аренды запустить эти конфигурации трудно.

Заработает ли новый налог на доходы от аренды жилья в 2026 году

Новая ставка налога на доходы от аренды жилья начнет действовать с 1 января 2027 года.

Для владельцев жилья изменения означают более низкий налог, но обязанность официально декларировать доходы и подавать годовую декларацию.

Для арендаторов появляется больше шансов работать с официальными договорами и юридической защитой.

Для государства это попытка вывести рынок аренды из тени и получать стабильные налоговые поступления.

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