В Олимпиаде-2024 примет участие более 100 украинских спортсменов: в каких видах

В летних Олимпийских играх-2024 в Париже примут участие более 100 украинских спортсменов.

Об этом сообщила пресс-служба Минмолодежспорта, ссылаясь на слова и. о. министра молодежи и спорта Матвея Бедного в эфире телемарафона Єдині новини.

Министр сначала сказал о почти 100 спортсменах, но в ведомстве уточнили, что уже известно о более 100 атлетов из Украины.

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— По состоянию на сегодня почти 100 (по состоянию на сейчас 103 украинских спортсмена, — Ред.) наших спортсменов будут участниками этой Олимпиады, — сказал Бедный.

Он также отметил, что пока нет окончательной информации, будут ли участвовать в Играх российские спортсмены.

По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) проведет еще один этап верификации российских атлетов, которые смогут участвовать под нейтральным флагом.

— Там создана специальная комиссия, которой мы активно предоставляем информацию относительно тех атлетов, которые заявлены федерациями как нейтральные. Посмотрим, какие решения они будут принимать. Но уже сегодня понятно, что откровенных пропагандистов не допустят к Олимпиаде. Хотя, конечно, мы принципиально против участия вообще любых спортсменов из России, даже под нейтральным флагом, — сказал Бедный.

Кроме того, аккредитацию на Олимпиаду-2024 не сможет получить ни один белорусский и российский чиновник. Также нейтральные спортсмены не смогут принять участие в церемониях открытия и закрытия Игр-2024.

В то же время Бедный допустил возможные провокации со стороны российских спортсменов на Олимпиаде, но добавил, что все наши атлеты имеют соответствующие рекомендации, как вести себя в тех или иных ситуациях.

Сколько спортсменов отобрались на Олимпиаду от Украины

Суспільне сообщило, что по состоянию на 21 мая олимпийские лицензии на Игры-2024 в Париж получили 103 атлета.

Наибольшее представительство- в футболе (18), легкой атлетике (16), прыжках в воду (9), фехтовании (8), гребле (8), художественной гимнастике (7), академической гребле (7), спортивной гимнастике (6) и стрельбе (5).

Также наши спортсмены завоевали лицензии в таких видах спорта: плавание (4), борьба (4), велоспорт (2), артистическое плавание (2), настольный теннис (2), а также по одной лицензии в боксе, современном пятиборье, тяжелой атлетике, стрельбе из лука и бадминтоне.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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