Сандра Аудкирк назначена временной поверенной в делах США в Украине. Она будет возглавлять американскую дипломатическую миссию до назначения нового посла.

Об этом сообщили в посольстве Соединенных Штатов в Украине.

Посольство США в Украине возглавила Сандра Аудкирк

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Сандра Аудкирк — кадровый дипломат высшего ранга (Senior Foreign Service) с более чем 30-летним опытом работы.

Более 30 лет она представляла интересы США в разных странах мира. Аудкирк работала в Тайбэе, Дублине, Анкаре, Кингстоне, Стамбуле и Пекине.

В 2021–2024 годах дипломат возглавляла Американский институт на Тайване, который выполняет функции фактического представительства США на острове.

С 2024 года Аудкирк работала в Министерстве обороны США. Сначала она занимала должность заместителя директора Европейского центра исследований по вопросам безопасности имени Джорджа К. Маршалла.

Позже стала гражданским заместителем и советником по вопросам внешней политики Европейского командования Вооружённых сил США.

Дипломат также работала в Бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Государственного департамента США.

На этой должности она отвечала за вопросы конкуренции великих держав, энергетической безопасности, противодействия финансированию угроз и санкционной политики.

Сандра Аудкирк окончила Школу дипломатической службы Джорджтаунского университета.

Она свободно владеет английским, китайским (мандаринским) и турецким языками.

Временный поверенный в делах исполняет обязанности руководителя дипломатической миссии до назначения нового посла.

Напомним, Джули Дэвис исполняла обязанности временной поверенной в делах США в Украине с мая 2025 года. 27 июня стало известно, что Дэвис завершает работу в Украине.

Она сменила Бриджит Бринк, которая покинула дипломатическую миссию из-за несогласия с политикой администрации президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

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