Президент Владимир Зеленский поручил временно исполнять обязанности руководителя Службы безопасности Украины Александру Покладу — первому заместителю главы спецслужбы.

Соответствующий указ № 622/2026 опубликован 17 июля на сайте ОП.

Зеленский назначил Поклада и.о. главы СБУ

— Первому заместителю главы Службы безопасности Украины Покладу Александру Валентиновичу временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины, — говорится в тексте документа.

16 июля Зеленский предложил и.о. главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны Украины.

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17 июля Кабинет министров назначил Хмару и.о. министра обороны (до этого он был и.о. главы СБУ).

15 июля Владимир Зеленский уволил Михаила Федорова с должности главы Министерства обороны.

Причиной такого решения стал конфликт между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Что известно об Александре Покладе

До назначения на должность заместителя главы СБУ Поклад возглавлял Департамент контрразведки Службы безопасности. До этого он руководил 5 управлением этого же департамента.

Как сообщали журналисты Схем, во времена президентства Виктора Януковича Поклад на общественных началах был помощником бывшего народного депутата от Партии регионов и Оппозиционного блока, а также экс-начальника охраны олигарха Дмитрия Фирташа Ивана Мирного.

Он также работал помощником еще одного представителя Партии регионов Равиля Сафиуллина и помогал Ивану Мирному во время его депутатской деятельности сначала от Партии регионов, а впоследствии — от Оппозиционного блока.

В 2017 году указом президента Петра Порошенко Поклад был награжден орденом За мужество III степени.

В 2020 году президент Владимир Зеленский отметил его орденом За мужество II степени.

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