Формула-1: победа Пиастри на Гран-при Майами и драма Ferrari

Пилот McLaren Оскар Пиастри победил на Гран-при Майами. Для австралийца это третья подряд победа и четвертая в целом в текущем сезоне.

Второе место на подиуме занял его напарник Ландо Норрис, а тройку лидеров замкнул гонщик Mercedes Джордж Рассел.

Пиастри — победитель Гран-при Майами

Оскар Пиастри стартовал с четвертой позиции. На первом повороте поул-ситер Макс Ферстаппен в борьбе с Ландо Норрисом вытеснил британца за пределы трассы, чем воспользовался австралиец.

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Между тем, пока Норрис пытался вернуть утраченные позиции, Пиастри преследовал Ферстаппена, после чего успешно атаковал четырехкратного чемпиона Формулы-1 и вышел в лидеры гонки.

На третью строчку прорвался Рассел, который в середине гонки воспользовался виртуальной машиной безопасности. Вне подиума на четвертой позиции финишировал Ферстаппен.

Пятым стал Алекс Албон из Williams, опередив другого пилота Mercedes Кими Антонелли. На седьмом и восьмом местах финишировали гонщики Ferrari Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.

Что касается Скудерии, то зрители на этапе в Майами стали свидетелями командного спора пилотов Ferrari через радиосообщение. Хэмилтон жестоко критиковал Ferrari за медленное принятие решений, чтобы Леклер обменялся с ним позицией. А также позже, когда команда попросила Льюиса пропустить Шарля.

После того, как Хэмилтон пропустил Леклера, его инженер сообщил ему, что от него на близком расстоянии Карлос Сайнс (Williams), на что британец не сдержался и сказал: Хочешь, чтобы я его тоже пропустил?

В зоне очков также финишировал Карлос Сайнс и пилот Red Bull Юки Цунода. Досрочно завершили гонку четверо пилотов Джек Дуэн (Alpine), Лиам Лоусон (Racing Bulls), Габриэль Бортолето (Sauber) и Оливер Берман (Haas).

Результаты Гран-при Майами

Лидерство в личном зачете Формулы-1 продолжает возглавлять Оскар Пиастри, который набрал 131 очко. Вторым идет Норрис со 115 очками, а Ферстаппен — третий (99).

Следующий этап Формулы-1 в сезоне-2025 состоится в Имоле, где 16-18 мая ожидается Гран-при Эмилии-Романьи.

С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.

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