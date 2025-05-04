Формула-1: перемога Піастрі на Гран-прі Маямі та драма Ferrari

Пілот McLaren Оскар Піастрі переміг на Гран-прі Маямі. Для австралійця це третя поспіль перемога та четверта загалом у поточному сезоні.

Друге місце на подіумі посів його напарник Ландо Норріс, а трійку лідерів замкнув гонщик Mercedes Джордж Рассел.

Піастрі ‒ переможець Гран-прі Маямі

Оскар Піастрі стартував із четвертої позиції. На першому повороті поул-сітер Макс Ферстаппен у боротьбі з Ландо Норрісом витіснив британця за межі траси, чим скористався австралієць.

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Тим часом, поки Норріс намагався повернути втрачені позиції, Піастрі переслідував Ферстаппена, після чого успішно атакував чотириразового чемпіона Формули-1 та вийшов у лідери перегонів.

На третю сходинку прорвався Рассел, який у середині гонки скористався віртуальною машиною безпеки. Поза подіумом на четвертій позиції фінішував Ферстаппен.

П’ятим став Алекс Албон із Williams, випередивши іншого пілота Mercedes Кімі Антонеллі. На сьомому та восьмому місцях фінішували гонщики Ferrari Шарль Леклер і Льюїс Гемілтон.

Щодо Скудерії, то глядачі на етапі у Маямі стали свідками командної суперечки пілотів Ferrari через радіоповідомлення. Гемілтон жорстоко критикував Ferrari за повільне ухвалення рішень, щоб Леклер обмінявся з ним позицією. А також пізніше, коли команда попросила Льюїса пропустити Шарля.

Після того, як Гемілтон пропустив Леклера, його інженер повідомив йому, що від нього на близькій відстані Карлос Сайнс (Williams), на що британець не стримався і сказав: Хочеш, щоб я його теж пропустив?

У зоні очок також фінішував Карлос Сайнс та пілот Red Bull Юкі Цунода. Достроково завершили гонку четверо пілотів Джек Дуен (Alpine), Ліам Лоусон (Racing Bulls), Габріель Бортолето (Sauber) та Олівер Берман (Haas).

Результати Гран-прі Маямі

Лідерство в особистому заліку Формули-1 продовжує очолювати Оскар Піастрі, який набрав 131 очко. Другим іде Норріс із 115 очками, а Ферстаппен ‒ третій (99).

Наступний етап Формули-1 у сезоні-2025 відбудеться в Імолі, де 16-18 травня очікується Гран-прі Емілії-Романьї.

Із детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

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