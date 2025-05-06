Экс-соперник Усика хочет приобрести долю в клубе, за который играет сын Шевченко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа ведет переговоры о потенциальных инвестициях в футбольный клуб Уотфорд из его родного города. За молодежную команду Уотфорда выступает сын Андрея Шевченко — Кристиан Шевченко.

Об этом Джошуа подтвердил в интервью Seconds Out, отметив, что сделка находится на стадии обсуждения.

Джошуа планирует купить долю ФК Уотфорд

За свою боксерскую карьеру Энтони Джошуа заработал огромное состояние. По данным talkSport, его чистый капитал составляет около $83 млн.

Сейчас смотрят

Джошуа является уроженцем Уотфорда, где проживает много лет. Также боксер делает инвестиции из своего состояния, в частности в недвижимость в районе Лондона.

Недавно в СМИ появилась информация, что Энтони может приобрести долю в клубе Чемпионшипа — Уотфорде. Теперь Джошуа подтвердил такую возможность.

— Мы хотели перейти в сферу прямых инвестиций и венчурных фондов. Когда ты зарабатываешь, ты хочешь их сохранить. Поэтому вместо того чтобы тратить деньги бездумно, я стараюсь инвестировать их в определенные активы. Это была возможность, которая мне выпала, — сказал он.

Джошуа добавил, что это серьезная инвестиция и, если она сработает, должна быть успешной.

Боксер выразил надежду, что Уотфорд вернется в английскую Премьер-лигу. После этого он приобретет магазин на Маркет-стрит, потому что, как отметил Джошуа, трафик, который бы проходил через Уотфорд, был бы феноменальным.

— Я сам не являюсь большим фанатом футбола, но наблюдать, как фанаты проносятся по Маркет-стрит и Викаридж-роуд, было действительно хорошим зрелищем, — сказал он.

В текущем сезоне Уотфорд занял 14-е место в турнирной таблице Чемпионшипа и сохранил себе прописку в этом дивизионе еще на год. Ранее шершни выступали в Премьер-лиге, но в 2022 году вылетели.

Напомним, последний раз Энтони Джошуа выходил на ринг в сентябре, когда проиграл досрочно нокаутом Даниэлю Дюбуа.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.