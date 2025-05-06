Екссуперник Усика хоче придбати частку у клубі, за який грає син Шевченка

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа веде переговори щодо потенційних інвестицій у футбольний клуб Вотфорд із його рідного міста. За молодіжну команду Вотфорда виступає син Андрія Шевченка – Крістіан Шевченко.

Про це Джошуа підтвердив в інтерв’ю Seconds Out, зазначивши, що угода перебуває на стадії обговорення.

Джошуа планує купити частку ФК Вотфорд

За свою боксерську кар’єру Ентоні Джошуа заробив величезні статки. За даними talkSport, його чистий капітал становить близько $83 млн.

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Джошуа є уродженцем Вотфорда, де проживає багато років. Також боксер робить інвестиції зі своїх статків, зокрема у нерухомість в районі Лондона.

Нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація, що Ентоні може придбати частку в клубі Чемпіоншипу – Вотфорді. Тепер Джошуа підтвердив таку можливість.

— Ми хотіли перейти у сферу прямих інвестицій та венчурних фондів. Коли ти заробляєш, ти хочеш їх зберегти. Тому замість того щоб витрачати гроші бездумно, я намагаюся інвестувати їх у певні активи. Це була можливість, яка мені випала, – сказав він.

Джошуа додав, що це серйозна інвестиція і, якщо вона спрацює, має бути успішною.

Боксер висловив надію, що Вотфорд повернеться до англійської Прем’єр-ліги. Після цього він придбає магазин на Маркет-стріт, тому що, як зазначив Джошуа, трафік, який би проходив через Вотфорд, був би феноменальним.

— Я сам не є великим фанатом футболу, але спостерігати, як фанати проносяться по Маркет-стріт і Вікарідж-роуд, було справді гарним видовищем, – сказав він.

У поточному сезоні Вотфорд посів 14-те місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу та зберіг собі прописку у цьому дивізіоні ще на рік. Раніше шершні виступали у Прем’єр-лізі, але у 2022 році вилетіли.

Нагадаємо, востаннє Ентоні Джошуа виходив на ринг у вересні, коли програв достроково нокаутом Даніелю Дюбуа.

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