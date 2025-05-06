Интер – Барселона: прогноз и шансы команд выйти в финал Лиги чемпионов

В матче между Интером и Барселоной определится обладатель путевки в финал Лиги чемпионов сезона-2024/25. Игра состоится во вторник, 6 мая, на стадионе Сан-Сиро в Милане.

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Интер — Барселона: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами матча Интер — Барселона являются подопечные Ханса-Дитера Флика.

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На победу Барселоны принимают ставки с коэффициентом 2.50. Успех Интера оценивают в 2.71. Ничейный исход матча Интер – Барселона в основное время – 3.80.

Вероятность выхода Барселоны в финал Лиги чемпионов оценивают в 1.84, аналогичный прогноз на Интер чуть ниже – 2.01.

Согласно прогнозу букмекеров на матч, самым реальным результатом встречи Интера и Барселоны считают ничью 1:1. На это дают коэффициент 6.70.

Для команд это будет двадцатая очная встреча: десять раз победу одерживала Барселона, трижды — Интер. Еще в шести матчах была зафиксирована ничья.

Первый матч 1/2 финала в паре Интер – Барселона на прошлой неделе в Испании завершился ничьей со счетом 3:3.

С результатами всех матчей плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/25 вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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