Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 мая
Зеленский – гостям на параде в РФ 9 мая: Мы не будем давать вам никаких гарантий
Преемник Папы Франциска: названы основные претенденты на Святой Престол
Статьи
Главная роль на поле боя: как изменилась украинская пехота и в чем нуждается для большей эффективности
Бекхэм праздновал юбилей без старшего сына — конфликт обостряется
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

ПСЖ – Арсенал: где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

ПСЖ Дезіре Дуе
Фото: Getty Images

Ответный матч ПСЖ Арсенал в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2024/25 запланирован на 7 мая. Игра состоится на стадионе Парк де Пренс в Париже (Франция).

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Матч ПСЖ – Арсенал, где смотреть в Украине и кто покажет игру красно-синих и канониров в Лиге чемпионов, рассказывают Факты ICTV.

Сейчас смотрят

ПСЖ – Арсенал: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть игру ПСЖ – Арсенал в прямом эфире на медиасервисе Megogo на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт.

Матч для просмотра будет доступен по таким подпискам: Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL.

В 21:00 также запланирована студия к матчу ПСЖ – Арсенал. На самом матче будут работать комментаторы Сергей Лукьяненко и Виталий Краченко.

Игру ПСЖ – Арсенал будет обслуживать немецкая бригада рефери во главе с Феликсом Цваером. Ему будут ассистировать Роберт Кемптер и Кристиан Дитц. Резервным арбитром назначен Харма Осмерс.

За VAR будет отвечать Бастиан Данкерт, которому будет помогать Беньямин Бранд.

Первый матч команд в 1/2 финала на прошлой неделе в Лондоне завершился минимальным поражением Арсенала со счетом 0:1. Единственный гол в матче тогда забил Усман Дембеле.

Читайте также
ПСЖ – Арсенал: прогноз и шансы Зинченко и Ко выйти в финал Лиги чемпионов
Олександр Зінченко

Арсенал, Ліга чемпіонів, ПСЖ, Футбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь