Актриса Анна Саливанчук эмоционально высказалась о воспитании сыновей после развода с народным депутатом Александром Божковым.

По словам артистки, сейчас именно она полностью обеспечивает детей и много работает, чтобы содержать семью.

Своими мыслями звезда поделилась в Instagram-сториз.

Саливанчук о заработках

В серии постов актриса объяснила, почему часто совмещает работу, путешествия и отдых. По словам Анны, ей приходится самостоятельно зарабатывать на жизнь для двух сыновей.

— Хочется позагорать. Но надо работать и зарабатывать на жизнь двух мальчишек, потому что папа детей пох…, — написала Саливанчук.

Также артистка ответила на критику подписчиков, которые упрекают ее за частый отдых.

— Я все успела — и заработать, и отдохнуть, и снять контент. Все ради моих детей и своей чистой души, — отметила она.

Анна добавила, что научилась совмещать работу и личную жизнь и получает удовольствие от своей профессии.

Саливанчук об бывшем муже

Отдельно актриса высказалась об общении бывшего мужа с детьми. По словам Саливанчук, отец почти не контактирует с сыновьями.

— Отец моих сыновей не видит их, не звонит им, не поздравляет и не берет трубку, когда звонят сыновья. Но не буду наговаривать — копейки каждый месяц передает, — написала артистка.

Анна Саливанчук сообщила о разрыве с нардепом Александром Божковым в марте 2024 года. При этом официально пара рассталась еще в мае 2023-го.

Бывшие супруги прожили вместе восемь лет и воспитывают двух сыновей — Глеба и Никиту.

Ранее актриса уже рассказывала, что причиной развода стали разные взгляды на семейные ценности и отношение к семье.

