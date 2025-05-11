Хет-трика Мбаппе не хватило: Барселона в четвертый раз в сезоне победила Реал
Каталонская Барселона одержала победу над мадридским Реалом в матче 35 тура чемпионата Испании по футболу. Для блаугранас это уже четвертая подряд победа в Эль-Класико в этом сезоне.
Матч Барселона — Реал Мадрид состоялся на Эстадио Олимпико в Барселоне и завершился со счетом 5:3 в пользу хозяев.
Барселона — Реал Мадрид: как прошел матч
Счет в матче открыли сливочные уже на пятой минуте матча после фола голкипера каталонцев Войцеха Щенсного на Килиане Мбаппе. Пенальти успешно реализовал французский форвард сам.
На 14-й минуте Мбаппе оформил дубль, пробив в правый угол ворот после ассиста от Винисиуса Жуниора.
Первый мяч Барселона отквитала еще до середины первого тайма благодаря голу головой Эрика Гарсии. На 32-й минуте Ламин Ямаль с границы штрафной пробил под левую стойку и сравнял 2:2.
Еще через две минуты Рафинья вывел свою команду вперед, а перед свистком на перерыв бразилец оформил дубль, зафиксировав 4:2 в пользу блаугранас.
Во втором тайме Реалу благодаря хет-трику Мбаппе смог сократить отставание — Килиан после паса от Винисиуса распечатал сетку ворот Щенсного.
В компенсированное арбитром время отличился Фермин Лопес, но пока каталонцы праздновали это взятие ворот отменил арбитр после просмотра VAR. В итоге — 4:3 в пользу Барселоны, которая выиграла все Эль-Класико этого сезона.
Барселона — Реал Мадрид — 4:3
- Барселона: Щенсный, Гарсия (Форт, 78), Кубарси (Кристенсен, 57), Мартинес, Мартин (Бальде, 58), де Йонг, Педри, Ямаль, Ольмо (Лопес, 77), Рафинья, Торрес (Гави, 89).
- Реал: Куртуа, Васкес (Эндрик, 84), Чуамени, Асенсио, Фран Гарсия, Себальйос (Модрич, 46), Вальверде, Беллингем, Гюлер (Диас, 46), Мбаппе, Винисиус (Муньос, 88).
- Голы: Гарсия, 19 Ямаль, 32 Рафинья, 34, 45 — Мбаппе, 5 (пен.), 14, 70
Таким образом Барселона закрепила лидерство в турнирной таблице испанской Ла Лиги, набрав 82 очка. Мадридский Реал (75) идет вторым, а тройку лидеров замыкает Атлетико (70).
В следующем туре Барселона сыграет на выезде против Эспаньола, а Реал дома примет Мальорку.