Хет-трика Мбаппе не хватило: Барселона в четвертый раз в сезоне победила Реал

Каталонская Барселона одержала победу над мадридским Реалом в матче 35 тура чемпионата Испании по футболу. Для блаугранас это уже четвертая подряд победа в Эль-Класико в этом сезоне.

Матч Барселона — Реал Мадрид состоялся на Эстадио Олимпико в Барселоне и завершился со счетом 5:3 в пользу хозяев.

Барселона — Реал Мадрид: как прошел матч

Счет в матче открыли сливочные уже на пятой минуте матча после фола голкипера каталонцев Войцеха Щенсного на Килиане Мбаппе. Пенальти успешно реализовал французский форвард сам.

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На 14-й минуте Мбаппе оформил дубль, пробив в правый угол ворот после ассиста от Винисиуса Жуниора.

Первый мяч Барселона отквитала еще до середины первого тайма благодаря голу головой Эрика Гарсии. На 32-й минуте Ламин Ямаль с границы штрафной пробил под левую стойку и сравнял 2:2.

Еще через две минуты Рафинья вывел свою команду вперед, а перед свистком на перерыв бразилец оформил дубль, зафиксировав 4:2 в пользу блаугранас.

Во втором тайме Реалу благодаря хет-трику Мбаппе смог сократить отставание — Килиан после паса от Винисиуса распечатал сетку ворот Щенсного.

В компенсированное арбитром время отличился Фермин Лопес, но пока каталонцы праздновали это взятие ворот отменил арбитр после просмотра VAR. В итоге — 4:3 в пользу Барселоны, которая выиграла все Эль-Класико этого сезона.

Барселона — Реал Мадрид — 4:3

Барселона: Щенсный, Гарсия (Форт, 78), Кубарси (Кристенсен, 57), Мартинес, Мартин (Бальде, 58), де Йонг, Педри, Ямаль, Ольмо (Лопес, 77), Рафинья, Торрес (Гави, 89).

Щенсный, Гарсия (Форт, 78), Кубарси (Кристенсен, 57), Мартинес, Мартин (Бальде, 58), де Йонг, Педри, Ямаль, Ольмо (Лопес, 77), Рафинья, Торрес (Гави, 89). Реал: Куртуа, Васкес (Эндрик, 84), Чуамени, Асенсио, Фран Гарсия, Себальйос (Модрич, 46), Вальверде, Беллингем, Гюлер (Диас, 46), Мбаппе, Винисиус (Муньос, 88).

Куртуа, Васкес (Эндрик, 84), Чуамени, Асенсио, Фран Гарсия, Себальйос (Модрич, 46), Вальверде, Беллингем, Гюлер (Диас, 46), Мбаппе, Винисиус (Муньос, 88). Голы: Гарсия, 19 Ямаль, 32 Рафинья, 34, 45 — Мбаппе, 5 (пен.), 14, 70

Таким образом Барселона закрепила лидерство в турнирной таблице испанской Ла Лиги, набрав 82 очка. Мадридский Реал (75) идет вторым, а тройку лидеров замыкает Атлетико (70).

В следующем туре Барселона сыграет на выезде против Эспаньола, а Реал дома примет Мальорку.

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