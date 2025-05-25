Свитолина с разгромной победы стартовала на Ролан Гаррос

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла во второй круг турнира серии Grand Slam — Ролан Гаррос-2025.

В двух сетах она разгромила турецкую теннисистку Зейнеп Сонмез со счетом 6:1, 6:1.

Свитолина вышла во второй круг на Ролан Гаррос-2025

Теннисистки провели на корте 1 час и 13 минут, за которые Элина дважды подала навылет, допустила больше невынужденных ошибок (31:26), но имела больше виннеров, чем соперница — 24:12.

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В первом сете Свитолина с двумя брейками повела 4:0 в счете, а затем отдала свою подачу сопернице. Однако следующие два гейма были за украинкой.

Вторая партия разворачивалась по похожему сценарию. Элина снова повела с двумя брейками 4:0, но затем Сонмез выиграла гейм на своей подаче. Свитолина закрыла матч с третьей попытки на подаче турчанки.

Во втором круге соперницей Элины станет венгерская теннисистка Анна Бондарь, которая в двух сетах обыграла немку Лауру Зигемунд.

Кроме Свитолиной в первом круге Ролан Гаррос выступят еще пять украинок — Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина, которые напрямую вышли в основу, Анастасия Соболева, которая преодолела квалификацию, а также Юлия Стародубцева, которая прошла в статусе лаки-лузера после снятия румынки Сораны Кирсти.

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