Свитолина с разгромной победы стартовала на Ролан Гаррос

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла во второй круг турнира серии Grand Slam — Ролан Гаррос-2025.

В двух сетах она разгромила турецкую теннисистку Зейнеп Сонмез со счетом 6:1, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час и 13 минут, за которые Элина дважды подала навылет, допустила больше невынужденных ошибок (31:26), но имела больше виннеров, чем соперница — 24:12.

В первом сете Свитолина с двумя брейками повела 4:0 в счете, а затем отдала свою подачу сопернице. Однако следующие два гейма были за украинкой.

Вторая партия разворачивалась по похожему сценарию. Элина снова повела с двумя брейками 4:0, но затем Сонмез выиграла гейм на своей подаче. Свитолина закрыла матч с третьей попытки на подаче турчанки.

Starting with a smile (and the win!) #RolandGarros pic.twitter.com/GoJ87Te932

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 25, 2025