Министерство обороны наращивает поставки дронов-перехватчиков для усиления защиты воздушного пространства. С начала 2026 года Силы обороны уже получили в два раза больше таких беспилотников, чем за весь 2025 год.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Увеличение числа дронов-перехватчиков

По его словам, поставки обеспечиваются сразу по нескольким направлениям: прямые закупки по контрактам Агентства оборонных закупок, программа «Армия дронов», Бонус» и маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.

В Минобороны отмечают, что сочетание различных механизмов позволяет гарантировать бесперебойное снабжение войск и одновременно увеличивать объемы поставок.

Дроны-перехватчики уже подтвердили свою эффективность в боевых условиях. Они помогают снизить нагрузку на ракетные системы ПВО, позволяя направлять их ресурсы на борьбу с российскими ракетами.

Также такие беспилотники значительно дешевле традиционных средств противовоздушной обороны: в сотни раз дешевле ракетных комплексов и в десятки раз дешевле российских ударных дронов типа Shahed.

По словам министра, в марте дроны-перехватчики уничтожили рекордные более 33 тыс. вражеских беспилотников различных типов.

Кроме того, в структуре Воздушных сил ВСУ впервые создали отдельное командование малой ПВО, которое будет отвечать за усиление защиты неба с помощью дронов-перехватчиков.

Ранее сообщалось, что в феврале дроны-перехватчики сбили рекордное количество целей — более 10 тыс. вражеских БПЛА самолетного типа, в частности Shahed и Гербера.

