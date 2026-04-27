В 2026 году ВСУ вдвое увеличили поставки дронов-перехватчиков — Федоров
Министерство обороны наращивает поставки дронов-перехватчиков для усиления защиты воздушного пространства. С начала 2026 года Силы обороны уже получили в два раза больше таких беспилотников, чем за весь 2025 год.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.
Увеличение числа дронов-перехватчиков
По его словам, поставки обеспечиваются сразу по нескольким направлениям: прямые закупки по контрактам Агентства оборонных закупок, программа «Армия дронов», Бонус» и маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.
В Минобороны отмечают, что сочетание различных механизмов позволяет гарантировать бесперебойное снабжение войск и одновременно увеличивать объемы поставок.
Дроны-перехватчики уже подтвердили свою эффективность в боевых условиях. Они помогают снизить нагрузку на ракетные системы ПВО, позволяя направлять их ресурсы на борьбу с российскими ракетами.
Также такие беспилотники значительно дешевле традиционных средств противовоздушной обороны: в сотни раз дешевле ракетных комплексов и в десятки раз дешевле российских ударных дронов типа Shahed.
По словам министра, в марте дроны-перехватчики уничтожили рекордные более 33 тыс. вражеских беспилотников различных типов.
Кроме того, в структуре Воздушных сил ВСУ впервые создали отдельное командование малой ПВО, которое будет отвечать за усиление защиты неба с помощью дронов-перехватчиков.
Ранее сообщалось, что в феврале дроны-перехватчики сбили рекордное количество целей — более 10 тыс. вражеских БПЛА самолетного типа, в частности Shahed и Гербера.