Дружественные украинско-израильские отношения могут принести пользу обеим странам, и незаконная торговля Россией похищенным украинским зерном не должна их подрывать.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Реакция МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины вызвало завтра утром посла Израиля для вручения нашей ноты протеста в связи с заходом в Хайфу российских сухогрузов с похищенным украинским зерном.

— Трудно понять отсутствие адекватной реакции Израиля на законное требование Украины в отношении предыдущего судна, которое доставило похищенное зерно в Хайфу. Теперь, когда в Хайфу прибыло еще одно такое судно, мы в очередной раз предостерегаем Израиль от приема похищенного зерна и нанесения ущерба нашим отношениям, — подчеркнул Андрей Сибига.

МИД требует от Израиля принять соответствующие меры.

Ответ МИД Израиля

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отреагировал на слова Андрея Сибиги.

— Уважаемый министр, дипломатические отношения, особенно между дружественными странами, не ведут в Twitter или в средствах массовой информации. Обвинения не являются доказательствами. Доказательства, подтверждающие эти обвинения, до сих пор не представлены. Вы даже не подали запрос о правовой помощи, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям, — написал Гидеон Саар в соцсети X.

Он заявил, что вопрос о грузах балкеров будет рассмотрен. Все израильские органы власти будут действовать в соответствии с законом, подытожил глава МИД Израиля.

Напомним, что две недели назад в порту Хайфы пришвартовалось грузовое судно Абинск. Согласно официальному заявлению правительства Украины, судно плавало под российским флагом и везло пшеницу на миллионы долларов. Зерно россияне украли с оккупированных территорий. А доходы от продажи украденного зерна на рынках всего мира — в частности в Израиле — финансируют военную машину Путина.

Расследование израильского издания Haaretz указывает, что это не первый случай, когда похищенное из Украины зерно импортируется на израильский рынок. Фактически, к 2023 году, примерно через год после масштабного вторжения РФ, в Израиль прибыло как минимум два судна с похищенным зерном, и как минимум одно из них было разгружено.

Согласно информации, полученной Haaretz, в этом году в Израиле уже было разгружено четыре партии похищенного украинского зерна. Еще одно подозрительное судно прибыло в бухту Хайфы в воскресенье утром и ожидает своей очереди на вход в порт.

Украина в официальном заявлении подчеркнула, что для Израиля неприемлемо разрешать импорт похищенных товаров. Она добавила, что после обращения к Израилю ей заверили, что будут приняты соответствующие меры.

Ранее Андрей Сибига сообщил, что в течение 2025 года Российская Федерация похитила более 2 млн тонн украинского зерна с временно оккупированных территорий Украины и незаконно поставляла его на мировые рынки.

