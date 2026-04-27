В Укрэнерго сообщили, какой будет ситуация со светом по всей Украине во вторник, 28 апреля.

Графики отключения света 28 апреля

В компании сообщили, что 28 апреля в Украине со светом будут все потребители, поскольку отключения не прогнозируются.

В то же время в Укрэнерго советуют перенести энергоемкие процессы на дневное время, а именно — с 10:00 до 16:00. Также в компании просят ограничить пользование мощными электроприборами, перенеся его на вечерние часы — с 18:00 до 22:00.

Сейчас смотрят

К слову, утром 27 апреля в Укрэнерго рассказали, что из-за неблагоприятных погодных условий были полностью или частично обесточены более 700 населенных пунктов в большинстве регионов Украины.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.