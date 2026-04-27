Двадцать пять украинских журналистов, работников СМИ и медиаменеджеров прошли пятидневный тренинг по физической и цифровой безопасности в условиях войны, который состоялся 21–25 апреля 2026 года.

Мероприятие организовала ОБСЕ в сотрудничестве с комитетом Верховной Рады по вопросам свободы слова, СБУ, Министерством внутренних дел и Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания.

Журналисты совершенствуют навыки безопасности

Участникам продемонстрировали, какие риски могут подстерегать СМИ и способы их снижения: защита устройств и цифровых ресурсов, киберугрозы, использование искусственного интеллекта, а также базовые навыки безопасности в кризисных ситуациях — от минной опасности до оказания первой помощи.

Это помогло журналистам с опытом работы в зоне боевых действий обновить знания. А редакторы и медиа-менеджеры получили рекомендации по безопасности персонала, работающего в сложных условиях.

Представитель ОБСЕ Ян Браату подчеркнул, что независимая журналистика является частью безопасности общества. Председатель профильного комитета парламента Ярослав Юрчишин отметил, что из-за роста угроз медиаработники нуждаются в усиленной координации со стороны государства и общества. Представитель ОБСЕ Петр Мареш подчеркнул, что риски для журналистов останутся актуальными и после завершения войны.

В тренинге приняли участие представители медиагруппы Starlight Media. Инициатива реализована в рамках программы поддержки Украины ОБСЕ при финансировании государств-участников организации.

Фото: ОБСЕ

