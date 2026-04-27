Король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла прибыли в Белый дом, где их встретили президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания. Это первый визит британского монарха в Америку с 2007 года.

Об этом сообщает BBC News.

Визит короля Чарльза в США: что известно

Президент и первая леди провели для своих королевских гостей экскурсию по южной лужайке Белого дома. После этого король и королева покинули Белый дом и направились на садовый вечер в посольстве Великобритании.

28 апреля в Белом доме состоится официальная церемония встречи короля и королевы, во время которой пройдет парад войск. Король Чарльз ІІІ и президент Трамп проведут встречу, но, как ожидается, она будет закрытой для СМИ.

Король выступит с речью перед обеими палатами Конгресса США — это будет лишь второй случай, когда британский монарх обращается к Конгрессу (первым было выступление королевы Елизаветы II во время ее государственного визита в 1991 году).

Президент Трамп и король выступят с дальнейшими речами во время официального обеда в Белом доме.

29 апреля король и королева будут находиться в Нью-Йорке, где посетят Мемориал жертвам терактов 11 сентября и встретятся со спасателями и семьями жертв.

Король посетит общественную организацию и встречу бизнес-лидеров, а королева посетит литературное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения Винни-Пуха.

30 апреля супруги Трампы официально попрощаются с королем и королевой. Состоится возложение венков в честь погибших солдат обеих стран, что будет символизировать военный союз США и Великобритании.

После государственного визита король Чарльз отправится на Бермуды, чтобы совершить свой первый королевский визит в качестве монарха на британскую заморскую территорию.

