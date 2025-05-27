Арда Туран — новый главный тренер Шахтера

Турецкий специалист Арда Туран стал новым тренером донецкого Шахтера. На этом посту он сменил хорвата Марино Пушича.

Об этом сообщили горняки на своем официальном сайте.

Арда Туран новый тренер Шахтера

Соглашение 38-летнего Арды Турана с донецким Шахтером рассчитано до лета 2027 года. Он станет 39-м наставником в истории донецкого клуба.

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О других деталях соглашения, а также, кто войдет в его тренерский штаб — не сообщается.

— Я горжусь тем, что присоединился к Шахтеру — великому клубу с богатой историей и великими традициями Надеюсь внести свой вклад в наследие клуба и подарить нашим болельщикам много радостных моментов через нашу игру, — сказал Туран.

Он добавил, что имеет большое желание вместе с командой завоевывать трофеи — как в Украине, так и в европейских турнирах.

Что известно об Арде Туране

Арда Туран родился в 1987 году в Стамбуле. Он является воспитанником Галатасарая и играл на позиции полузащитника.

В разные годы он защищал цвета турецких Галатасарая, Манисаспора, Истанбула Башакшехир, а также испанских Атлетико Мадрида и Барселоны.

С командами выигрывал чемпионат Турции, Кубок и Суперкубок Турции, чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. За сборную Турции провел 100 матчей и забил 16 мячей.

Тренерскую карьеру начал в 2023 году, возглавив клуб Первой лиги Турции Эюпспор, который вывел в турецкую Суперлигу. В сезоне-2024/25 вместе с Эюпспором занял шестое место в чемпионате Турции.

Напомним, 24 мая Шахтер объявил об увольнении Марино Пушича с должности главного тренера команды.

Источник : ФК Шахтер

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