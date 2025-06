Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос-2025

В четвертом круге Открытого чемпионата Франции Элина Свитолина одержала победу над итальянкой Жасмин Паолини, которая сейчас занимает четвертое место в мировом рейтинге.

В первом сете итальянка играла уверенно и выиграла его со счетом 6:4.

Во втором сете соперницы сначала обменялись геймами, но затем Паолини взяла три гейма подряд. Итальянке удалось оторваться от первой ракетки Украины со счетом 4:1.

Тем не менее Свитолина сравняла счет — после 12 геймов было 6:6, причем украинка трижды отыграла матчболы. В тайбрейке она оказалась сильнее — 8:6.

В решающем сете Элина Свитолина взяла контроль над игрой и победила со счетом 6:1.

When you comeback from 4-1 down in the second set to win the match, and you can’t believe what just happened ✅#RolandGarros pic.twitter.com/IjkFSqXqbX

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2025