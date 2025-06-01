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Вікторія Васьковська, редактор сайта
3 мин.

Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос-2025

Еліна Світоліна
Фото: Getty Images

В четвертом круге Открытого чемпионата Франции Элина Свитолина одержала победу над итальянкой Жасмин Паолини, которая сейчас занимает четвертое место в мировом рейтинге.

Свитолина победила в четвертом круге Ролан Гаррос-2025

В первом сете итальянка играла уверенно и выиграла его со счетом 6:4.

Во втором сете соперницы сначала обменялись геймами, но затем Паолини взяла три гейма подряд. Итальянке удалось оторваться от первой ракетки Украины со счетом 4:1.

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Тем не менее Свитолина сравняла счет — после 12 геймов было 6:6, причем украинка трижды отыграла матчболы. В тайбрейке она оказалась сильнее — 8:6.

В решающем сете Элина Свитолина взяла контроль над игрой и победила со счетом 6:1.

Противостояние длилось 2 часа 27 минут и было очень напряженным. За это время Элина Свитолина сделала одну подачу навылет, трижды спаслась от поражения на матчболах и выиграла 51% очков на своей подаче и 49% на приеме.

Теперь Свитолина сыграет с той, кто победит в матче между Еленой Рыбакиной из Казахстана и Игой Свентек из Польши.

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