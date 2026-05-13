Европейский Союз официально проинформировал Совет Европы о своем намерении присоединиться к Соглашению о Специальном трибунале по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом в сети Х сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

ЕС присоединится к соглашению о Спецтрибунале для РФ

5 мая Совет Европейского Союза утвердил решение о подписании ЕС Расширенного частичного соглашения о Специальном трибунале по преступлению агрессии России против Украины.

Сейчас смотрят

13 мая Андрей Сибига заявил, что ЕС официально сообщил Совету Европы о намерении присоединиться к соответствующему соглашению о Спецтрибунале.

— Чрезвычайно важно привлечь к полной ответственности и поставить перед судом руководство государства-агрессора, а также всех виновных, – добавил украинский министр.

По состоянию на 12 мая было известно, что к соглашению уже готовы присоединиться 32 государства.

Рассмотрение вопроса о создании спецтрибунала вынесут на голосование во время заседания Комитета министров Совета Европы, которое состоится 14–15 мая в Кишиневе.

В Офисе президента рассчитывают, что предметом рассмотрения Специального трибунала станут не только действия высшего руководства России, но и действия государств, которые оказывали Москве непосредственную поддержку в войне против Украины.

Напомним, 25 июня 2025 года президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии РФ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.