ЕС присоединится к соглашению о Спецтрибунале по преступлению агрессии РФ – Сибига
Европейский Союз официально проинформировал Совет Европы о своем намерении присоединиться к Соглашению о Специальном трибунале по преступлению агрессии России против Украины.
Об этом в сети Х сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
5 мая Совет Европейского Союза утвердил решение о подписании ЕС Расширенного частичного соглашения о Специальном трибунале по преступлению агрессии России против Украины.
13 мая Андрей Сибига заявил, что ЕС официально сообщил Совету Европы о намерении присоединиться к соответствующему соглашению о Спецтрибунале.
— Чрезвычайно важно привлечь к полной ответственности и поставить перед судом руководство государства-агрессора, а также всех виновных, – добавил украинский министр.
По состоянию на 12 мая было известно, что к соглашению уже готовы присоединиться 32 государства.
Рассмотрение вопроса о создании спецтрибунала вынесут на голосование во время заседания Комитета министров Совета Европы, которое состоится 14–15 мая в Кишиневе.
В Офисе президента рассчитывают, что предметом рассмотрения Специального трибунала станут не только действия высшего руководства России, но и действия государств, которые оказывали Москве непосредственную поддержку в войне против Украины.
Напомним, 25 июня 2025 года президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии РФ.