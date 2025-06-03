Сборная Украины по футболу прибыла в Торонто: кто в составе и когда матчи

Сборная Украины по футболу прибыла в канадский Торонто для участия в товарищеском турнире Canadian Shield.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Сборная Украины прилетела в Торонто

Часть команды начала свое путешествие с центрального вокзала в Киеве, а уже из Варшавы сине-желтые вылетели в Северную Америку.

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Из первоочередной заявки из состава по состоянию здоровья выбыли двое исполнителей — игрок Полесья Александр Назаренко не поехал на сбор из-за травмы, а футболист Динамо Владислав Дубинчак не сыграет в Канаде из-за ветрянки.

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Таким образом обновленный состав сборной Украины выглядит так:

Вратари: Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Ризнык (Шахтер Донецк).

Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Ризнык (Шахтер Донецк). Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба — Шахтер Донецк), Александр Тымчик (Динамо), Богдан Михайличенко (Полесье), Александр Мартынюк (Александрия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Максим Таловеров (Плимут, Англия), Евгений Чеберко (Коламбус Крю, США).

Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба — Шахтер Донецк), Александр Тымчик (Динамо), Богдан Михайличенко (Полесье), Александр Мартынюк (Александрия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Максим Таловеров (Плимут, Англия), Евгений Чеберко (Коламбус Крю, США). Полузащитники: Николай Шапаренко, Николай Михайленко, Александр Пихаленок, Владислав Кабаев (все — Динамо Киев), Георгий Судаков, Егор Назарина, Артем Бондаренко (все — Шахтер), Алексей Гуцуляк (Полесье), Иван Калюжный (Александрия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Александр Зубков (Трабзонспор, Турция).

Николай Шапаренко, Николай Михайленко, Александр Пихаленок, Владислав Кабаев (все — Динамо Киев), Георгий Судаков, Егор Назарина, Артем Бондаренко (все — Шахтер), Алексей Гуцуляк (Полесье), Иван Калюжный (Александрия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Александр Зубков (Трабзонспор, Турция). Нападающий: Роман Яремчук (Олимпиакос, Греция).

Резервный список: Георгий Бущан (Аль-Шабаб, Саудовская Аравия), Александр Сваток (Остин, США), Ефим Конопля, Дмитрий Крыськив (оба — Шахтер).

Во время товарищеского турнира в Канаде сборная Украины проведет два матча на стадионе BMO Field, который в 2026 году будет принимать поединки финальной части чемпионата мира.

7 июня подопечные Сергея Реброва сыграют с Канадой — игра начнется в 22:30 по киевскому времени, а 10 июня у них запланирован матч с Новой Зеландией — стартовый свисток должен прозвучать в 00:00 по киевскому времени на 11 июня.

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