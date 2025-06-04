Не хочу так долго: Свитолина сказала, сколько еще планирует играть в профессиональном теннисе

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после поражения в четвертьфинале Ролан Гаррос рассказала, сколько еще намерена продолжать играть.

На пресс-конференции 30-летнюю спортсменку журналисты спросили, хочет ли она играть дольше своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса, которому 38 лет.

Свитолина сказала, как долго будет продолжать карьеру

Элина призналась, что планирует завершить свою игровую карьеру раньше мужа, ведь не имеет желания играть до такого возраста.

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– Нет, не хочу играть так долго. Потому что, очевидно, я хочу иметь больше детей. Я просто хочу счастливо завершить карьеру. Для меня быть в туре столько лет иногда бывает трудно и одиноко. Иногда бывают трудные моменты. У меня так много дел вне тенниса. Для меня будет нормальным завершить раньше, чем Гаэлю сейчас, — цитирует слова Свитолиной The Tennis Letter в X.

Отметим, что в сентябре Элине исполнится 31 год, а ее мужу — 39.

Следующим турниром, на котором заявлена Свитолина, станет WTA 500 в Берлине на траве, где она будет 12-й сеяной. Соревнования стартуют 16 июня и продлятся до 22 июня.

Напомним, в октябре 2022 года Свитолина и Гаэль Монфис впервые стали родителями. У супругов родилась дочь, которую назвали Скай.

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