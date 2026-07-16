В МИД опровергли обвинения России в том, что украинская сторона якобы причастна к гибели главного инженера временно оккупированной Запорожской АЭС Александра Яковлева и его водителя от удара дроном.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

МИД о заявлениях РФ по Запорожской АЭС

– Никакие независимые подтверждения российской версии или доказательства причастности Украины не представлены, а информация российских оккупационных структур не может считаться достоверной, – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что важно учитывать более широкий контекст российских обвинений.

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Речь идет о постоянном нагнетании Россией ситуации вокруг Запорожской АЭС и города Энергодар, атаках на работников станции и ее объектах, запугивании международного сообщества угрозой ядерного инцидента и попытках представления Украины как источника опасности.

Кроме того, РФ усиливает политическое давление на генерального директора МАГАТЭ, пытаясь переложить на Украину ответственность за последствия российской оккупации, обращают внимание в МИД.

Однако там подчеркивают, что на самом деле первопричиной всех угроз вокруг Запорожской АЭС остается ее незаконный захват, милитаризация и использование Россией в военных целях.

В МИД призывают мировое сообщество игнорировать российские вбросы и усилить санкционное давление на РФ, чтобы заставить его выполнить решение МАГАТЭ, уволить ЗАЭС и Энергодар, а также вернуть контроль над станцией Энергоатома.

Недавно российская пропаганда заявила о гибели от обстрелов главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева и его водителя.

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