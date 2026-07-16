В Украине могут измениться правила налогообложения международных посылок. Уже осенью 2026 года Верховная Рада может рассмотреть законопроект, предусматривающий отмену действующей льготы для отправки стоимостью до €150 и введение НДС.

Что известно о налоге на Temu в Украине и что хотят изменить читайте в материале на Фактах ICTV.

Почему хотят отменить льготу

Сейчас международные посылки стоимостью до €150 освобождены от уплаты НДС. Напомним, что в мае парламент уже рассматривал законопроект №12360, который предусматривал такие изменения, однако документ не набрал достаточного количества голосов. Теперь правительство должно подготовить новый законопроект.

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В Комитете Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике объясняют, что отмена этой льготы является одним из обязательств Украины перед Европейским Союзом и Международным валютным фондом.

Она также предусмотрена обновленной программой расширенного финансирования EFF, от выполнения которой зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины.

Какой налог на Temu и AliExpress предлагали

Предыдущая редакция документа предполагала, что товары, заказанные на Temu, AliExpress, Amazon и других иностранных маркетплейсах, будут облагаться налогом на 20% НДС.

По предложенной модели маркетплейсы автоматически начисляли бы налог при оформлении покупки и перечисляли средства в бюджет через операторов доставки.

Если бы продавец не был подключен к украинской системе администрирования НДС, налог на заказ с Temu или других зарубежных платформ платил бы покупатель через почтового оператора или экспресс-перевозчика.

Для учета таких отправлений планировали использовать UCR. Это уникальный код международной почтовой посылки, что позволило бы автоматизировать администрирование налога с AliExpress.

Пока налог на Temu в Украине не действует. Правительство должно подготовить новую законодательную инициативу. Окончательный механизм будет зависеть от нового законопроекта, который правительство еще должно представить Верховной Раде.

В Министерстве финансов ранее отмечалось, что отмена льготы может принести государственному бюджету около 10 млрд грн дополнительных поступлений в год.

Кроме того, изменения должны привести украинское налоговое законодательство в соответствие с нормами ЕС.

Представители украинского бизнеса также не раз заявляли, что действующая льгота создает неравные условия конкуренции между отечественными продавцами и крупными международными маркетплейсами.

Нужно ли уже платить налог на посылки с AliExpress

Пока что правила не изменились. Это означает, что налог на AliExpress 2026 и Temu не введен. Посылки стоимостью до €150 по-прежнему освобождены от НДС.

Какие правила уже действуют в ЕС

Подобные изменения вводятся в Европейском Союзе. С 1 июля 2026 года там отменили льготный режим для посылок до €150 и ввели временный сбор в размере €3 за каждую товарную категорию в заказе. Новые правила будут действовать до июля 2028 года.

В ЕС объясняют такие изменения борьбой со схемами, когда крупные заказы намеренно делят на несколько мелких посылок или занижают их стоимость во избежание уплаты таможенных платежей.

Хотя новые правила вводятся в странах Евросоюза, они могут отразиться и на украинском рынке.

Как пояснила для 24 канала директор департамента международных операций Укрпочты Юлия Павленко, около четверти международных отправлений украинских экспортеров приходится именно на страны ЕС.

В первую очередь, это касается украинских предпринимателей, которые продают товары через международные маркетплейсы, в частности Amazon и Etsy.

Для них важно, чтобы новые правила не привели к задержкам при таможенном оформлении, ведь это может повлиять на скорость доставки заказов.

В перспективе эти изменения могут повлиять на логистику, формирование цен и конкуренцию на рынке товаров, в частности, китайского происхождения.

Однако резкие изменения для украинского рынка онлайн-покупок не прогнозируется.

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