12 августа 2026 года жители Европы станут свидетелями одного из самых ярких астрономических явлений последних лет. По сообщению CNN, в этот день произойдет полное солнечное затмение, которое можно увидеть в отдельных странах Европы.

Где в Украине можно увидеть солнечное затмение 12 августа 2026 года, время и лучшие регионы для наблюдения, узнайте на Фактах ICTV.

Солнечное затмение 12 августа 2026 года: где будет видно полностью

Полоса полной фазы протянется примерно на 8 300 км. Она пройдет через Арктику, Северный полюс, восточную Гренландию, запад Исландии, север Испании, а также коснется небольшой части Португалии. Там Луна полностью закроет Солнце, а небо на несколько минут погрузится в сумерки.

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Дольше всего полную фазу смогут наблюдать в Гренландии, она продлится более двух минут. В северной Испании она продлится около 20 секунд.

Именно Испания станет одним из самых популярных мест для астрономов и туристов, ведь это будет первое полное солнечное затмение, которое можно увидеть на материковой части страны с 1905 года.

Солнечное затмение 12 августа 2026: где в Украине можно наблюдать

Украинцы тоже смогут наблюдать это астрономическое явление, однако полного затмения у нас не будет. На территории Украины оно будет только частичным.

Солнечное затмение 12 августа 2026 года: во сколько смотреть

Точное время солнечного затмения 12 августа 2026 зависит от региона. Оно начнется примерно в 20:10 по киевскому времени, а завершится около 20:53.

К примеру, в Киеве явление начнется примерно в 20:13, а максимум придется на 20:18. При этом Луна закроет только небольшую часть солнечного диска. В западных областях Украины затемнение будет более заметным, чем в центральных и восточных регионах.

Особенность полного солнечного затмения 12 августа 2026 года состоит не только в его полной фазе. Как сообщает Space.com, во многих странах Европы Луна будет закрывать Солнце именно во время его заката за горизонт. Поэтому привычный солнечный диск превратится в тонкий серп на фоне оранжевого вечернего неба, а такое сочетание случается довольно редко.

Такое зрелище смогут увидеть жители Франции, Германии, Польши, Италии, Австрии, Литвы, Латвии и других европейских стран. Лучшие условия для наблюдения ожидаются на открытом побережье или в местах со свободным западным горизонтом.

Что такое полное солнечное затмение

Полное солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем и полностью закрывает солнечный диск для наблюдателей, находящихся в полосе полной фазы. На несколько минут небо темнеет, становятся заметны яркие планеты и звезды, а вокруг Солнца можно увидеть его корону.

После затмения 2026 следующее полное солнечное затмение произойдет уже 2 августа 2027 года. Его полоса пройдет через южную Испанию, страны Северной Африки, Саудовскую Аравию и Йемен.

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