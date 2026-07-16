Солнечное затмение 12 августа 2026 года: станет ли Украина свидетелем редкого явления
- 12 августа 2026 года состоится первое из трех ближайших полных солнечных затмений.
- В разных странах мира можно будет увидеть полную или частичную фазу астрономического явления.
12 августа 2026 года жители Европы станут свидетелями одного из самых ярких астрономических явлений последних лет. По сообщению CNN, в этот день произойдет полное солнечное затмение, которое можно увидеть в отдельных странах Европы.
Где в Украине можно увидеть солнечное затмение 12 августа 2026 года, время и лучшие регионы для наблюдения, узнайте на Фактах ICTV.
Солнечное затмение 12 августа 2026 года: где будет видно полностью
Полоса полной фазы протянется примерно на 8 300 км. Она пройдет через Арктику, Северный полюс, восточную Гренландию, запад Исландии, север Испании, а также коснется небольшой части Португалии. Там Луна полностью закроет Солнце, а небо на несколько минут погрузится в сумерки.
Дольше всего полную фазу смогут наблюдать в Гренландии, она продлится более двух минут. В северной Испании она продлится около 20 секунд.
Именно Испания станет одним из самых популярных мест для астрономов и туристов, ведь это будет первое полное солнечное затмение, которое можно увидеть на материковой части страны с 1905 года.
Солнечное затмение 12 августа 2026: где в Украине можно наблюдать
Украинцы тоже смогут наблюдать это астрономическое явление, однако полного затмения у нас не будет. На территории Украины оно будет только частичным.
Солнечное затмение 12 августа 2026 года: во сколько смотреть
Точное время солнечного затмения 12 августа 2026 зависит от региона. Оно начнется примерно в 20:10 по киевскому времени, а завершится около 20:53.
К примеру, в Киеве явление начнется примерно в 20:13, а максимум придется на 20:18. При этом Луна закроет только небольшую часть солнечного диска. В западных областях Украины затемнение будет более заметным, чем в центральных и восточных регионах.
Особенность полного солнечного затмения 12 августа 2026 года состоит не только в его полной фазе. Как сообщает Space.com, во многих странах Европы Луна будет закрывать Солнце именно во время его заката за горизонт. Поэтому привычный солнечный диск превратится в тонкий серп на фоне оранжевого вечернего неба, а такое сочетание случается довольно редко.
Такое зрелище смогут увидеть жители Франции, Германии, Польши, Италии, Австрии, Литвы, Латвии и других европейских стран. Лучшие условия для наблюдения ожидаются на открытом побережье или в местах со свободным западным горизонтом.
Что такое полное солнечное затмение
Полное солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем и полностью закрывает солнечный диск для наблюдателей, находящихся в полосе полной фазы. На несколько минут небо темнеет, становятся заметны яркие планеты и звезды, а вокруг Солнца можно увидеть его корону.
После затмения 2026 следующее полное солнечное затмение произойдет уже 2 августа 2027 года. Его полоса пройдет через южную Испанию, страны Северной Африки, Саудовскую Аравию и Йемен.