Достижения Украины на поле боя и результаты ударов на большие расстояния должны стать для российского диктатора Владимира Путина аргументом в пользу начала настоящих переговоров о справедливом мире.

Об этом европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил в интервью программе Europe Today на Euronews.

Кубилюс о результатах украинских ударов на большие расстояния

Еврокомиссар обратил внимание на результаты операций Украины против российских морских судов, военной логистики и энергетической инфраструктуры.

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По его словам, успехи Украины за последние шесть месяцев укрепили позиции Киева и показали ограниченные возможности российской армии.

— Впечатляет то, чего Украине удалось добиться за последние полгода благодаря ударам на большие расстояния, — отметил Кубилюс.

Он подчеркнул, что эти результаты должны показать Путину и его окружению, что Россия не способна добиться существенного прогресса в войне.

— Такое развитие событий должно стать убедительным аргументом для Путина и его окружения, что он не способен добиться какого-либо значительного прогресса в достижении своих военных целей. И именно тогда должны начаться настоящие переговоры о справедливом мире, — заявил еврокомиссар.

Кубилюс рассказал об оборонных планах Европы

Андрюс Кубилюс также рассказал о реализации европейской программы оборонных кредитов SAFE на сумму €150 млрд.

По его словам, Еврокомиссия одобрила кредитные планы 19 стран, однако часть из них сокращает первоначальные запросы из-за внутренних бюджетных ограничений.

Самый большой кредит в рамках программы — около €43 млрд — должна получить Польша. Для Латвии, Литвы и Эстонии предусмотрено в общей сложности около €12 млрд с особым акцентом на развитие средств противодействия беспилотникам.

Кубилюс подчеркнул, что восточный фланг Европы берет на себя значительную часть ответственности за укрепление оборонного потенциала ЕС.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что сильные противоракетные возможности — одно из ключевых условий для окончания российской войны против Украины.

По его словам, средства для перехвата баллистических ракет имеют не меньшее значение, чем дипломатическое давление, санкции против российской экономики и активные действия Сил обороны на фронте.

Зеленский подчеркнул: чем больше у Украины будет возможностей для уничтожения российских баллистических ракет, тем выше будет вероятность, что Путин согласится на переговоры, ведь один из его главных инструментов давления перестанет работать.

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