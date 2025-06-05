Канада – Украина: где смотреть товарищеский матч

Сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч против команды Канады на турнире Canadian Shield-2025. Игра состоится 7 июня на стадионе BMO Field в Торонто.

Начало матча – в 22:30 по киевскому времени.

Матч Канада – Украина, где смотреть в Украине и кто покажет контрольную игру кленовых и сине-желтых, рассказывают Факты ICTV.

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Канада — Украина: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть игру Канада – Украина в прямом эфире на медиасервисе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт.

Матч Канада – Украина также будет доступен бесплатно на телеканале MEGOGO СПОРТ в Т2 и кабельных сетях.

Игра против канадской команды будет одной из двух, которые проведут на этом товарищеском турнире. Второй матч у подопечных Сергея Реброва запланирован против сборной Новой Зеландии.

Сборная Украины по футболу раньше прибыла в Канаду из-за немалой смены часовых поясов. С составом футболистов, которые отправились на подготовительный сбор в Торонто можно ознакомиться по этой ссылке.

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