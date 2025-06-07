Онофрийчук выиграла золото в многоборье на Евро-2025 по художественной гимнастике

Украинка Таисия Онофрийчук завоевала золото на чемпионате Европы по художественной гимнастике в личном многоборье. Спортсменка обошла по баллам чемпионку Олимпиады-2024 в Париже.

Чемпионат Европы по гимнастике проходит в эстонском Таллинне.

Онофрийчук — чемпионка Европы-2025 по художественной гимнастике

Для 17-летней Онофрийчук это второй чемпионат Европы в карьере. На дебютном Евро она вышла в финал, но заняла девятое место. Однако взяла бронзу в упражнениях с обручем.

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Всего в соревнованиях приняли участие 25 художественных гимнасток. В финал личного многоборья кроме Онофрийчук вышла еще одна представительница Украины — Полина Карика, которая замкнула десятку с результатом 109.950 балла.

Выступление Онофрийчук судьи оценили в 117.800 балла.

Украинка опередила чемпионку мира в команде Стилиану Николову из Болгарии, которая получила серебро, а также уроженку российского Барнаула Дарью Варфоломеев, которая сейчас представляет Германию. Последняя на Играх-2024 в Париже выиграла золото в многоборье.

Золото Таисии стало для Украины первым за 28 лет на чемпионате Европы по художественной гимнастике в личном многоборье и лишь третьим в истории.

Источник : НОК

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