Онофрійчук виграла золото у багатоборстві на Євро-2025 із художньої гімнастики

Українка Таїсія Онофрійчук здобула золото на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві. Спортсменка обійшла за балами чемпіонку Олімпіади-2024 у Парижі.

Чемпіонат Європи з гімнастики триває в естонському Таллінні.

Онофрійчук – чемпіонка Європи-2025 з художньої гімнастики

Для 17-річної Онофрійчук це другий чемпіонат Європи у кар’єрі. На дебютному Євро вона вийшла до фіналу, але посіла дев’яте місце. Проте взяла бронзу у вправах з обручем.

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Загалом у змаганнях взяли участь 25 художніх гімнасток. До фіналу особистого багатоборства окрім Онофрійчук вийшла ще одна представниця України – Поліна Каріка, яка замкнула десятку з результатом 109.950 бала.

Виступ Онофрійчук судді оцінили у 117.800 бала.

Українка випередила чемпіонку світу у команді Стіліану Ніколову з Болгарії, яка здобула срібло, а також уродженку російського Барнаула Дар’ю Варфоломєєв, яка зараз представляє Німеччину. Остання на Іграх-2024 у Парижі виграла золото у багатоборстві.

Золото Таїсії стало для України першим за 28 років на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві і лише третім в історії.

Джерело : НОК

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