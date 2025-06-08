Германия – Франция: где смотреть матч за третье место в Лиге наций
Сборная Германии и команда Франции встретятся в матче за третье место в Лиге наций сезона-2024/25. Игра состоится 8 июня на стадионе МХП-Арена в Штутгарте.
Начало матча – в 16:00 по киевскому времени.
Матч Германия – Франция, где смотреть в Украине и кто покажет игру Бундестим и Ле Бле в Лиге наций, рассказывают Факты ICTV.
Германия – Франция: где смотреть
Болельщики смогут посмотреть игру Германия – Франция в прямом эфире на медиасервисе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт.
Матч Германия – Франция в матче за третье место Лиги наций можно будет онлайн посмотреть по таким подпискам: Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL.
На матче за третье место в Лиге наций будет работать словацкая бригада рефери во главе с Иваном Кружляком. Ему будут ассистировать Бранислав Ганцко и Ян Позор. Четвертым арбитром назначен бельгиец Эрик Ламбрехтс.
За VAR будет отвечать итальянец Микаэль Фаббри, которому будет помогать его земляк Лука Пайретто.
Напомним, в матчах полуфинала Германия минимально уступила Португалии, а Франции в сверхрезультативном матче с девятью голами проиграла Испании.