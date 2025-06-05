Девять голов на двоих: Испания обыграла Францию и вышла в финал Лиги наций

Сборная Испании стала вторым финалистом Лиги наций УЕФА сезона-2024/25. В полуфинале Фурия Роха обыграла команду Франции.

Матч Испания — Франция состоялся на стадионе МХП-Арена в Штутгарте и завершился победой подопечных Луис де ла Фуэнте со счетом 5:4.

Испания — Франция: обзор матча

Обзор матча Испания — Франция ожидайте позже…

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Испания — Франция — 5:4

Голы: Уильямс, 22 Мерино, 25 Ямаль, 54 (пен.), 67 Педри, 55 — Мбаппе, 59 (пен.) Шерки, 79 Вивиан, 84 (ав.г.) Коло Муани, 90+4

В финале Лиги наций сборная Испании сыграет со сборной Португалии, которая в параллельном полуфинале обыграла Германию со счетом 2:1.

В то же время, Франция встретится с Германией в матче за третье место. Оба матча запланированы на воскресенье, 8 июня.

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